"Algunos retos cruciales y soluciones, retención de lluvia con reservorios, más lluvia y retención con siembra de 500 millones de árboles en la cuenca del Lempa, se puede, eliminación de pérdidas en tuberías de ANDA, guerra a la contaminación de quebradas y ríos, MARN con diferente visión estratégica, guerra a botar basura".

Agua. Más allá de leyes que provocan polémica, pragmáticamente debe aumentarse la cantidad de agua disponible, reteniendo lluvia y eliminando pérdidas en tuberías. Luego discutir cómo regular uso, quién y cómo paga. Actualmente paga 5 veces más el pobre que va con cántaro, que el usuario de ANDA. Dos temas que nunca han tenido un enfoque estratégico y focalización de esfuerzos en resolverlos: reducir la pérdida en las tuberías de ANDA, alrededor de 40 %, astronómico, agua que no llega a los usuarios que pagan.

Las pérdidas se dan por fracturas en tuberías antiguas en un país en que tiembla constantemente. Los funcionarios que llegan a la ANDA se dejan envolver por los problemas del día a día, se crecen por el poder que detentan y no se enfocan en este reto. Hasta hoy nadie le ha dedicado esfuerzos a este tema crucial, 40 % de pérdida, ¡urge!

Otro reto es retener lluvia, llueve aproximadamente 1,800 mm al año, bastante, pero una cifra obscenamente alta se va a los ríos y al mar, arrastrando tierra fértil. Soluciones: es cavar grandes reservorios de infiltración controlada en zonas que retienen, fomentar guardar agua lluvia en casas y edificios, naturalmente sembrar muchos árboles que ayudan a retener y atraen más lluvia.

La siembra masiva debe darse en lugares de retención, como el volcán de San Salvador y en montañas en que abajo hay regadíos. Aterrizando, debemos reforestar la cuenca del Lempa, de la cual 10 mil kilómetros cuadrados pertenecen a El Salvador, 1 millón de hectáreas. El promedio de árboles por hectárea mezclando frutales, maderables y de conservación es de aproximadamente 500, necesitamos sembrar unos 500 millones de árboles. Los ya existentes se descuentan con los que necesitamos sembrar en las lomas y montañas, nos quedamos con la cifra.

Ningún gobierno puede hacerlo solo, hay ejemplos a seguir como Chile y Finlandia con programas de asistencia para semilla y leyes de estímulo. Beneficios fiscales de largo plazo para maderables, de corto para frutales y subsidios inteligentes para parceleros que tienen que sustituir milpa por maderables. Subsidio, lo que produciría neto la milpa, si mantienen y cuidan los árboles. Esto no es teoría, lo hicimos en Construambiente, del sector construcción y bancario en el volcán de San Salvador.

Reto enorme, el Ministerio del Ambiente, su misión es restaurar, mitigar los daños al medioambiente causados por el hombre y evitar y compensar los que pueden causar nuevas inversiones que producen empleo y desarrollo de manera eficiente sin detener la inversión.

A la fecha, el MARN no ha cumplido con sus deberes. No persigue adecuadamente ni obliga a mitigar o multar a los contaminadores y destructores y es una barrera complicada para las nuevas inversiones. No se trata de ser permisivo, sino eficiente en trámites e inteligentes evitando el daño ambiental en todo lo posible y cambiando lo que se da por compensación ambiental efectiva.

El MARN deben ser manejado por gente con perfil gerencial, no ambientalistas ideologizados. La labor es compleja; ejemplo: localizar, medir y estimar las penalizaciones para los que contaminan ríos y quebradas es imposible para un ministerio. Si empodera ciudadanos en sus cuencas, que monitoreen, denuncien y midan en lo posible la contaminación, parte de la multa, cobrada automáticamente, remuneración para los vigilantes ambientales, en línea. Eso es habilidad gerencial.

Basura, en macro rellenos sanitarios público-privados, en micro, estímulos y campañas para no botar basura, con campañas de educación desde la escuela y masiva a los adultos, involucrando a la sociedad, multas no perdonables por otra instancia para contaminadores, desde automóviles, en playas y calles, hasta alcaldías, industrias y empresas.

Muy difícil, pero fundamental, agilizar y disminuir la burocracia, eliminar los empleos no justificados. Haría historia.