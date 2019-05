Sol, quinta nota de la escala musical para ayudar a que el Gobierno entrante toque una melodía armoniosa, esta nota debe ser colocada en el lugar, con el énfasis y el tono necesario repetido a lo largo de la pieza musical. Sol en el Plan de Gobierno, es el rumbo por establecer, que como en cualquier travesía lo más importante es tener claro el norte y navegar en esa dirección aunque se encuentren obstáculos y se tenga que efectuar desvíos necesarios, no se puede navegar solo en línea recta, pero sí seguir el rumbo.

Pareciera que el Plan de Gobierno está establecido en el Plan Cuscatlán que al analizarlo detenidamente, en forma personal y en grupos de estudio, es más un documento con una serie importante de ideas, la mayoría buenas, no necesariamente todas armoniosas entre sí y más importante aún, no está señalado un orden de ejecución para entender cómo se pretende llevarlas a cabo, deben ordenarse.

Igual de importante es que muchas de esas ideas son de gran envergadura, tienen un alto costo y al sumarlas, la cantidad de recursos necesarios para implementar todo ese Plan, si fuera factible hacerlo con el equipo de Gobierno, con las instituciones del Estado en sus actuales condiciones de funcionamiento, muchas atrofiadas, sobrecargadas de personal, de trámites y trabas que las vuelven pesadas en vez de ágiles para moverse y ejecutar, aun si esto pudiera eliminarse, el monto de los recursos necesarios para implementarlas es astronómico, a simple vista fuera de nuestras posibilidades financieras. Y como el Plan Cuscatlán no menciona fuentes de recursos o de dónde saldrá el dinero, sugiere que no es posible hacerlo todo, lo cual obliga a establecer prioridades, y que estas encaminen al logro de los objetivos mayores del país, que debieran ser el crecimiento económico, la creación de oportunidades de empleo, la seguridad, la educación y la salud de los salvadoreños. La creación del bienestar en el camino de lograr una reducción de la pobreza y que no haya tantos salvadoreños desesperados que se ven obligados a emigrar.

El crecimiento económico que viene siendo bajo desde hace varias administraciones es un tema en que deben de concentrarse esfuerzos y acción del Estado, la creación de empleo y la riqueza se genera con inversiones del sector privado nacional y extranjero así como el sector público aunque por las parcas finanzas del Estado salvadoreño, la inversión estatal no puede ser muy alta por un tiempo, por lo que la prioridad debe ser la atracción de inversión privada. Actualmente el país en donde menos inversión se ha dado en Centroamérica, principalmente por los obstáculos que los 10 años del gobierno del FMLN han venido creando, desde la incertidumbre jurídica al aumento innecesario de trámites burocráticos al lento funcionamiento del aparato del Estado para facilitar el hacer negocios en el país.

Una guía fácil para lograr esto es seguir los parámetros que mide el Foro Económico Mundial en su Índice de Competitividad de los países en el cual hemos caído más de 20 lugares y otro Ranking Mundial que sirve muy bien de guía para dar los pasos adecuados, el llamado Doing Business, conducido por el Banco Mundial, en el cual El Salvador ocupa el número 85, siendo el más avanzado de Centroamérica Costa Rica en el número 67, y en el cual los parámetros son facilidad de hacer negocios, apertura de negocios, registros de propiedades, obtención de créditos, protección de los inversionistas minoritarios, cumplimientos de contratos y otros.

No es aquí donde se deben listar todos los parámetros que miden y debemos trabajar en mejorar, pero para los encargados si preferentemente se crea un Ministerio de Planificación, es solo de seguir en internet ambos Índice y Ranking e ir mejorando las cosas en donde estamos mal.

Seguiremos tocando...