Saca, Funes, Sánchez y China: ¿lograr una mala sala o estar sin ella?

"El ambiente en campaña: el caso Funes no prospera, el Frente apoya al genocida, no se dice nada sobre los $146 mill que ha usado Sánchez, rompen con Taiwán y abren con China en opacidad, mientras entrampan la elección de la sala. ¿Chantaje para elegir mal o para estar sin sala mucho tiempo?"

En medio del ambiente de saqueo por presidentes a través de gastos reservados o partida secreta, se revela que el presidente Sánchez ha dispuesto de al menos $146 millones y aunque debieran sonar alarmas e investigar ese incendio, no pasa nada. Casa Presidencial no suministra información y todo sigue igual. El actual presidente fue vicepresidente de Funes, es imposible para la opinión pública que no supiera nada, o lo que cada vez más la opinión ciudadana duda es ¿él y otros funcionarios actuales participaron y a eso se debe la protección que le dan? Los militantes del FMLN y el país entero lo resienten.

El dramatismo que le inyectó a la campaña presidencial de "un país tercermundista", la situación del candidato de NI, luego del FMLN, después del CD y finalmente de GANA es de un dramatismo, que de no ser por la tensión social que a propósito le han inyectado, habría sido un accidentado proceso de un país tercermundista.

El caso Saca, aunque reo confeso, deja un sabor dulce-amargo por la sentencia reducida, lo mucho más que no se reveló y el manejo astuto propagandístico que confunde a muchos: "ARENA robó y debe devolver lo robado". Quien robó fue Saca y la ARENA de entonces, que están en prisión o en GANA la mayoría. Pero es difícil que lo entiendan quienes tienen prejuicios.

Gasolina sobre fuego, sorpresivamente el gobierno del FMLN rompe relaciones con Taiwán con quien firmó recientemente un TLC y hay mucha ayuda vigente y establece relaciones con China Continental, en una forma muy opaca sin consultas previas, abriendo el espectro a todo tipo de especulaciones, dado el contexto de expansión económico-política de China en América Latina y los malos resultados para los países y buenos réditos para China y los funcionarios que lo facilitan, en los países que se han embarcado en eso.

EUA, nuestro aliado más antiguo y confiable, ha mostrado su desagrado por esa decisión por el expansionismo de China que ve como una amenaza, peligra la ayuda que nos da y los más de $5 mil millones de remesas que envían nuestros compatriotas cada año. El tema da para especular mucho y hace pensar en arreglos a favor de algunos.

Todo se da en el contexto del hecho más importante que enfrentamos, la elección de los magistrados de la CSJ. El FMLN y GANA entrampan la elección y proponen a candidatos poco idóneos por sus calificaciones y los compromisos que pueden haber adquirido con ellos.

Preguntas: ¿Juegan a que se elija una mala Sala de lo Constitucional para hacer sus anchas a futuro?, ¿o a que no haya sala por algún tiempo, actuar fuera de la Constitución y no haya quien lo detenga? Además del beneficio que puedan tener ¿están chantajeando a ARENA con la ficha China?