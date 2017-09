Salió humo azul y blanco y ganó El Salvador

Después de año y medio de estar discutiendo la reforma de pensiones que el país necesitaba finalmente se logró un acuerdo entre todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y el gobierno del presidente Sánchez Cerén. Todavía hay mucha confusión sobre si lo que se ha aprobado es positivo o no, si es tan solo un parche de 13 o 20 años, de quién ganó y quién perdió, pero yo lo resumiría en que ganó El Salvador y ganamos los salvadoreños. No hay acuerdo político perfecto, pero me parece que lo que salió es muy bueno y envía un mensaje positivo al mundo entero y a los salvadoreños.