El Salvador ha clasificado a la fiesta mundial del fútbol en dos ocasiones: México 70 y España 82. Nuestra presencia sí que ha dejado huella. Preparándonos para México nos costó una guerra de 100 horas con Honduras y, desde España, seguimos con la penosa corona de máxima goleada en el Guinness Book of World Records. (10 pepazos nos zampó Hungría).

Nada despierta nuestro nacionalismo como todos los intentos por clasificar al mundial: cantamos el himno, nos vestimos de azul y blanco, nos baña la ilusión, nos sentimos orgullosos de ser guanacos. También chiflamos "la vieja" más de la cuenta, e insultamos a la mamá del árbitro. Lo siento, señora, pero su hijo ya la riega.

Nunca, como en este nuevo intento, el Coloso de Montserrat se había convertido en una gigantesca válvula de escape de salvadoreños hartos del covid, de la política, del alto costo de la vida, de la falta de oportunidades, del bitcóin (para el registro, desde este día, 7/9, contra la voluntad popular, nuestra otra moneda).

Anillo al dedo cayó el mascón contra los gringos. Déjenme decirles, un equipo de respeto. 1.80 pa’rriba, bien vitaminados, muchos bien fogueados en clubes europeos y la MLS. Tanque Anglosajón que chocó con la nueva garra cuscatleca en el Estadio Cuscatlán. "¡Salvador!, ¡Salvador!" anima la lorita Pepita con su pico pintado de azul.

¿Quién ganó? Aunque empatamos 0 a 0, ganamos los que gritamos "¡Salvador!, ¡Salvador!" apoyando de corazón a la Selección. Ganamos todos por hacer escuchar los 5 Consagrar de nuestro bello himno hasta en Marte. Ganó el respeto por el rival: por primera vez en nuestra historia, no le chiflamos la vieja a su himno, ni les lanzamos bolsas de miado. Fuertes aplausos.

Fuertes aplausos también, pues en el estadio dejamos de lado los partidos políticos, las clases sociales, la amargura, el resentimiento. Demostramos que los hermanos sí podemos estar unidos, llevar la fiesta en paz. ¡Gooollll!

También metió gol nuestra economía, al aceitar el consumo en bares, restaurantes, supermercados, Ubers, home delivery, hoteles, y un variado popurrí de souvenirs. Llamó la atención la camiseta con la imagen de la Familia Real Cuscatleca, sobre nuestro azul y blanco, entrelazado con las barras y estrellas. ¿Cuánto apostamos que enfocan a un aficionado luciéndola en el partido contra Canadá de mañana? ¡Venta loca!

Lástima que sea pasajera tan positiva euforia colectiva. Espero clasifiquemos a Catar 22; de lo contrario, su fecha de expiración es cuando nos vuelvan a dejar fuera de otro mundial. Qué triste sería quedarnos chiflando en la loma, y despertar ante la cruda realidad que ahora incluye nuestra República en coma.

La noticia de la reelección (y la servil rendición del TSE) no nos traerá buenos augurios. Da tristeza pues la dictadura la dicta una sala inconstitucional, entre mascones contra gringos y catrachos, a 12 días de 200 años de Independencia. Esto seguro no era lo que se imaginó el Padre de nuestra Patria, el de la nariz esbelta, de apellido Delgado. Esto seguro no era lo que se imaginaron muchos de los que votaron por GANA en 2019, y por Nuevas Ideas en 2021.

Qué hueva la novela de terror que es nuestra política; ¡dañina para la mente! Urge abrir válvulas de escape: ¡México a la vista! 13/10, 8:00 p. m., Estadio Cuscatlán. "Al mundial no vamos, pero a México le ganamos", repite como lora la lorita.

Una vez pase la octagonal (3/22), nos quedarán 2 años para la próxima pantomima de elecciones (3/24) por lo que, para no chollarnos, cada uno debe abrir su propia válvula de escape. Recomiendo el ejercicio, mi único vicio.

Esperemos no quedarnos con los colochos hechos, fuera de Catar, pues tocará esperar hasta 2025 para volver a gritar ¡Salvador! ¡Salvador! en la octagonal, rumbo al mundial de Estados Unidos / Canadá / México 2026.

Mientras tanto, no nos sofoquemos, pero sí actuemos, oremos y soquemos para decir presente en otro mundial, y para que no terminen de descuartizar al Pulgar.