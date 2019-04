Salvaguardemos la libertad de expresión

"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo" (Voltaire)

Conozco al presidente electo solo por lo que he visto y oído en los medios convencionales de comunicación. Esta información me ha servido como punto de referencia para incluir en esta columna algunas opiniones sobre lo que me ha parecido relevante, en su todavía corta vida política. Pero sí conocí y traté un poco a su señor padre, a quien siempre admiré por su mente y cultura privilegiadas.

Pero, ¿cómo conocí e interactué un poco con el doctor Armando Bukele? Un día de tantos, mientras recién iniciaba mi desempeño como director ejecutivo de la ANEP, recibí una llamada telefónica de él, para solicitarme una reunión con el propósito de plantearme un tema relacionado con el ejercicio de la libertad empresarial. Sin preguntarle mayor detalle –sabiendo que todas mis llamadas eran grabadas– le respondí que sería un gusto atenderlo. La reunión se concertó para ese mismo día por la tarde (puede haber sido cualquier fecha de 1990-91).

Después del saludo de rigor, fue al grano. Acudía para saber si la cúpula empresarial podía interceder para que no le siguieran bloqueando la participación de su empresa en las licitaciones de una entidad pública. Llevaba consigo una cantidad enorme de documentos con los cuales probaba esta discriminación. Le contesté que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance, pues entre las principales responsabilidades de la gremial estaba promover la competencia y velar por la igualdad de oportunidades. El espacio no da para entrar en detalles, pero el hecho objetivo es que en consulta con mis superiores solicitamos una entrevista con el presidente Cristiani para enterarlo del caso. Resultado: la autoridad superior de la entidad involucrada fue despedida de inmediato y, entiendo, que desde entonces se normalizó la situación.

Años más tarde, el doctor Bukele se incorporó al grupo inicial que le dio vida al programa de "Opiniones", que salió al aire en los primeros años de 2000 en el canal 12, bajo la dirección del señor Mauricio Funes. Como a muchos, me impresionaba la profundidad, objetividad y aires de libertad con que el doctor abordaba cada tema. Pero igualmente, un día, después de pasar una prueba (que en ese momento no entendí cuál era el propósito), mi entrañable y también fallecido amigo Koky Zedán me invitó a su oficina para comentarme que don Armando había decidido salirse del programa, con una condición: que su espacio fuera ocupado por mi persona. Las razones para merecer de parte de él ese privilegio las desconozco, pero siempre supuse que alguna relación tendrían con mi desempeño ante los medios escritos y televisivos. Por su parte, él creó su propio programa, "Aclarando conceptos", y siempre tuvo la cortesía de enviarme en CD copia de cada presentación.

Sigo acortando la historia. Un día de tantos, coincidimos en el supermercado con la señora Vanda Pignato, quien me comentó que Mauricio estaba preocupado porque mucho criticaba al presidente Flores. Mi reacción fue que aceptaba ese señalamiento, pero que lo hacía con todo respeto, objetividad, sin sesgos y apelando a mi derecho ciudadano de opinar con toda libertad, como lo venía haciendo desde 1995 en mi columna semanal en LPG. Traigo a cuento todo esto, a propósito de la reacción que han causado las declaraciones del presidente electo en torno al papel de los medios y los alcances de la libre expresión. No sé cómo actuará ya en su calidad de gobernante, pero en mi caso, seguiré opinando bajo los mismos principios que he seguido en dicha columna. Esto, si Dios lo permite y los dueños del periódico siguen tolerando mis desvaríos, incluyendo mi rechazo al autoritarismo.