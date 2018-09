Salvemos a Chamba

Pobre Chamba. Sus médicos lo tienen todo tembeleque; no les interesa la salud de su paciente, solo su pellejo propio. Han sido casi 10 años de metida de pata, tras metida de pata y, aun así, tienen el descaro de pretender seguir chupándole la vida al enfermo.

Asoma otro médico con genuino interés en salvar a Chamba; aparece otro, dizque médico, que lo que busca es que le rindan culto a su figura, y uno más que aún no se sabe si es médico, o dizque médico, ni por qué aspira convertirse en el doctor de cabecera de Salvador.

En su afán para que comprendamos el tablero de ajedrez, LPG Datos recién les preguntó a 1,500 ciudadanos cuál de los 4 doctores prefieren. 800 aún no se convencen por ninguno y, de los 700 restantes, la mayoría le aplaude al dizque médico, el egocéntrico, seguido por el médico genuino. Unos pocos, muy pocos, prefieren al gremio de médicos actual, y cuatro gatos apoyan al desconocido.

Aún no estaban impresos los resultados de la encuesta, cuando hierven las redes sociales con auto flores del egocéntrico. "Ya ven, soy el candidato favorito, vamos a ganar en primera vuelta", soportando su aseveración con cruce de estadísticas, imposible para alguien que apenas es bachiller.

Candidato favorito, sobre todo de los milénicos encuestados; aquellos entre 18 y 25, urbanos, residiendo del lado oriente del Lempa. "Ubíquense cipotes" los regaña la lorita Pepita. A ellos no les importa que Chamba esté agonizando, ni que su héroe no sea licenciado. Lo que les importa es que les dé pan y circo, se ponga la gorra al revés y, al igual que ellos, navegue en contra del establecimiento.

¿Tendrá esperanza Chamba? ¡Claro que sí! Recordemos que la gran mayoría de ciudadanos aún no sabemos a quién le vamos a confiar su salud. Y ese discurso polarizado, de niño mimado, con el que el de la gorra al revés apuesta ganar, no le va a funcionar, y más y más fans, antes de febrero, lo van a abandonar.

¿Cómo es eso, que antes eras del Frente, luego un rato independiente, pasaste al CD, y terminaste en GANA? ¡Qué asco! ¿Por qué te rodeas con tanta persona oscura? ¿Cómo es posible que clonés y tirés piedras a LPG, y ahora le echés flores por la encuesta? ¿Por qué razón, alcaldía que tocás, hecha parche la dejás? Discúlpenme, pero Chamba no se merece a alguien con hoja de vida tan manchada, juicios abiertos, ni transparencia empresarial ni social. "Le falta peseta pal peso" asegura la lorita.

En el lado opuesto de la peseta, el médico genuino sumando fans, ganando terreno, gracias a su trayectoria empresarial y académica (no política); a sus conectes con inversionistas y gobiernos amigos (no intereses creados con Maduro y Xi Jinping); a coaliciones y estilo sensato (no chanchullos, ni obras de teatro); a su sincero deseo de salvar a Chamba (no terminarlo de matar).

Eso sí, para poderlo salvar, el médico genuino de los manchados del gremio se debe distanciar. Un gremio con muchos fantasmas en el closet, y descaros imperdonables, como el del otro dizque médico, ahora en prisión, por vaciar las cuentas de la nación.

No más chalecos tricolor, mejor azul y blanco: no más Patria Sí Comunismo No, mejor Saludemos la Patria Orgullosos; no más nepotismo e incapacidad en el gabinete, mejor preséntenos al equipo con el que pretende sacar a Chamba de cuidados intensivos, uno por uno, tal como inició con su mancuerna femenina de vasta academia. Siga así.

Para ver chapudito a Chambita, es menester cambiar médicos de cabecera; estar atentos a las movidas de los descarados que pretenden seguirle chupando la vida al enfermo; desenmascarar al impostor; exigirle al médico genuino que se acerque al pueblo con planes concretos para aliviar tanto mal; salir de la indiferencia, involucrarnos, unirnos, cuestionar, no dejar de votar, y duro trabajar. De lo contrario, Chamba se termina de asfixiar.

"Dios guarde" suena bien afligida la lora.