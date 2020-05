San Salvador es clave para vencer al covid-19

Mucho más de la mitad de los contagiados por el coronavirus se encuentran en el Área Metropolitana de San Salvador y la mayoría en la capital. Resulta lógico que en las áreas donde se produce mayor aglomeración de personas, por las razones que sean, el virus se propague con mayor velocidad. Al menos esa es la tendencia que se ha mostrado en todo el mundo.

Lo cierto es que el municipio de San Salvador, del cual tengo el honor de ser el alcalde, es el más golpeado por la pandemia. El problema se agudiza aún más si tomamos en cuenta que la capital no solo es un centro de destino diario de decenas de miles de personas que vienen a realizar todo tipo de trámites, autorizados o no, en la actual situación de emergencia nacional, sino que también es centro de paso obligado para todos los rumbos del país.

Por eso el Área Metropolitana del Gran San Salvador y más específicamente el municipio de San Salvador es clave para vencer el covid-19. Precisamente, uno de los factores que más ha influido en el éxito de Costa Rica, además de su excelente sistema de salud, desde hace décadas, y la disciplina social, se encuentra el hecho de que concentraron esfuerzos en la Meseta Central, donde se encuentran las principales ciudades, y básicamente en San José, la capital y la zona más poblada del país.

San Salvador no solo es clave para derrotar la pandemia a nivel local, lo será también para la reactivación económica. La capital es, sin duda, el corazón del progreso del país. En este momento hay decenas de proyectos de construcción parados, y miles de empresas de todo tipo y tamaño cerradas. En el momento en que aplanemos la curva de contagios y muertes en la capital y se trabaje en un plan de reapertura gradual, la actividad económica de San Salvador se dinamizará en gran manera la del resto del país.

Por tal razón es ilógico, anti metodológico y hasta absurdo que los recursos destinados a las alcaldías del préstamo de 2 mil millones de dólares se haga con el "criterio FODES". Sin desestimar la importancia de los otros municipios, no es igual la situación ni la importancia de la capital para todo el país.

Los fondos, hasta el último centavo, deben ser destinados a combatir la pandemia. Y en lo personal estoy convencido de que, si logramos aplanar la curva en la capital, lo lograremos más rápido en todo el país, y más pronto comenzaremos la desescalada de las medidas restrictivas para reabrir gradualmente la economía.

Este no es el momento para confrontaciones estériles por mezquinas razones politiqueras. No es momento siquiera para hacer distinciones de banderas políticas. Como alcalde de San Salvador no estoy viendo tricolores, rojos, naranjas, verdes, amarillos o celestes. Veo el azul y blanco de todos los salvadoreños, especialmente de la capital. Es momento de poner primero a la gente y al país.

Hago un llamado para reflexionar correctamente en la forma en que distribuirán los fondos destinados a las alcaldías cuando el préstamo se consiga. Este debe ser con criterios técnicos, demográficos, económicos e impacto de la pandemia, pero nunca con criterios políticos electoreros. El dinero no es para los alcaldes, es para atender a la población y en este caso a los grupos de población más afectados que es el caso de la capital y otras ciudades.

A la vez hago un llamado a no continuar gastando energías en confrontaciones estériles en redes sociales, sino más bien a unirnos todos para una vez más sacar adelante a El Salvador.