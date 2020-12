San Salvador será...

Hubo un tiempo, cuando San Salvador era una ciudad pequeña, pero atractiva, limpia y bastante segura. La gente del interior del país y del extranjero venían a la capital, no solo a hacer sus diligencias, sino también a hacer turismo. Y no es que no hubiese problemas, como en cualquier otra capital de la región, pero los servicios públicos funcionaban de manera razonable, el transporte colectivo era seguro y ordenado.

No estamos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero las malas decisiones pueden hacerle mucho daño, no solo a una ciudad, sino a un país entero y afectar las vidas de numerosas personas. Y, ciertamente, en la capital se tomaron a principios de los ochenta decisiones desastrosas que combinadas con los efectos de la guerra que provocó miles de desplazados a la capital, hizo de la capital un caos, sobre todo en el hoy llamado Centro.

Construir una obra, por pequeña que sea, toma tiempo y mucha gente trabajando. Destruir una obra, por grande que sea, solo se necesita que unos cuantos malvados se pongan de acuerdo, pongan manos a la obra y todo se arruina en horas. Cuando nos referimos a que hubo un tiempo cuando la capital era limpia, segura y ordenada, hablamos de las décadas de los cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta cuando no teníamos el parque vehicular que hoy tenemos, había menos habitantes y la ciudad era más pequeña.

Sin embargo, los buses paraban donde tenían que parar, los ciudadanos se subían por la parte delantera y bajaban por la trasera, los autos respetaban a los peatones y los servicios públicos eran más eficientes. La gente disfrutaba de sitios como la fuente luminosa a la entrada de la ciudad, admiraba el progreso industrial en el bulevar del Ejército, se sentía orgullosa de su estadio nacional, paseaba con tranquilidad y hacía sus compras en el Centro, orgullo capitalino, o visitaba el zoológico, quizá el mejor de la región, y el parque infantil entre otros sitios turísticos de interés.

Es interesante hacer notar que, durante buena parte de esos años, la capital estaba en manos de la oposición política. La confrontación llegaba a altos niveles de crispación, pero a la hora de trabajar por la ciudad, el gobierno central y alcaldía trabajaban bastante de la mano. Como resultado teníamos una capital hermosa y funcional.

Hoy hay muchos más habitantes en la ciudad, más autos, nos visita más gente (dos millones de personas diarias). Todo ello implica que los retos son mayores, pero también contamos con herramientas más modernas como las cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad ciudadana en cooperación con el gobierno. Estoy convencido de que si trabajamos juntos, podemos continuar haciendo de San Salvador una ciudad modelo en la región. Es un gran reto, pero tenemos el potencial de superarlo. Nuestra administración, con hechos y no con palabras, está demostrando que San Salvador, viendo el pasado y analizando nuestro presente, tiene un gran futuro. A los ministros de la basura, a los que no les importa la gente con tal de buscar algún rédito electoral no les pedimos ayuda, solo que nos dejen trabajar y que dejen de inmediato el daño que le hacen a la gente con sus mezquinas acciones.