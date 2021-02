San Valentín es una festividad de origen cristiano que desde el año 496 se celebra anualmente el 14 de febrero y desde el punto de vista popular es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño. Si bien las celebraciones fueron variando por siglos, pasando por la Edad Media con su "amor cortés" y la Revolución Industrial donde la celebración se hizo más comercial, en 2021 definitivamente esta celebración se vivirá de una manera diferente a nivel mundial, a causa de la pandemia.

"San Valentín en tiempos de pandemia" suena como el título de una película muy poco romántica, e incluso hasta de terror, sin embargo, también es la realidad de 2021. Pensar en celebrar el día del amor y la amistad, pero a la distancia, sin contacto o de manera virtual, después de casi un año de restricciones, supone un reto más grande de lo que nos imaginamos.

De acuerdo con la Pirámide de Maslow, que jerarquiza las necesidades humanas en cinco categorías consecutivas y ascendentes, desde las más básicas a las más sublimes; después de las necesidades fisiológicas como las de comer, respirar, descansar; y de las necesidades de seguridad como seguridad física, contar con un empleo, o recursos, y salud; vienen las necesidades sociales de afiliación o pertenencia, que tienen que ver con las relaciones familiares, amistades, relaciones sentimentales y pertenencia a un grupo.

Por supuesto, después de asegurar la supervivencia el ser humano busca satisfacer sus necesidades sociales, el no hacerlo puede significarle frustración, estrés, ansiedad, depresión e inevitablemente se refleja negativamente en su comportamiento y hasta en su salud, lo que hace que este tema no sea menor.

Todos traemos una carga emocional grande y que hemos tenido que gestionar durante casi un año para mantener lazos afectivos con aquellos a quienes amamos evitando el contagio y ante la eminente llegada de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, se nos presentan dos caminos: celebrarlo sin contacto físico, recordándonos que la muestra de amor más grande que podemos tener con nosotros mismos y con los demás es cuidarnos; o exponerse al contacto, subestimando el virus.

Elegir el camino de la seguridad y responsabilidad puede parecer una respuesta obvia, pero después de casi un año de encierro, los grupos de amigos o familiares podrían optar por la segunda opción. Para las fiestas navideñas más de alguna persona opinó que solo iba a ver a la familia para el 24 y 31 de diciembre y que cuando pasaran las fiestas iba a encerrarse, pero lamentablemente la enfermedad cenó en su mesa y no hubo una segunda oportunidad.

La tentación de reunirse presencialmente para estas fechas es grande, pero el virus está ahí y no distingue si es una fecha especial o un día normal. Esto no quiere decir que no se pueda ser creativo y encontrar otras formas de celebrar en el entorno digital con regalos a domicilio, videollamadas grupales, entre otras.

Aunque no parezca, este tema es de vida o muerte, por eso vale la pena pasar a recordar que lo mejor es ser conscientes de que la situación que vivimos es temporal y que la conexión emocional no tiene por qué detenerse, haciendo uso de la tecnología que nos da la oportunidad de celebrar de manera inteligente, sin exponernos al virus.