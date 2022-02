San Valentín nuestro ángel de amor

Nuestro gran Rey de los cielos dijo: "de la costilla del hombre hágase a la mujer" y la mujer se hizo. Desde el principio de la humanidad de la costilla del hombre se han formado las familias cuando la mujer y el hombre se encontraron en la senda de la vida y seguirá así hasta los fines de los tiempos. Nosotros no podemos hacer letras sobre vidas amorosas de otras parejas porque nuestro testimonio tiene que ser como dicen "en vivo", así dicen los de la televisión, "en vivo", y solamente podemos contar de los matrimonios de nuestros parientes: traigo a la memoria de que de mi abuela Mercedes Arce, madre de mi padre, Héctor Manuel Arce, no pude hacer ningún estudio genealógico porque ella falleció de 44 años de edad en 1934 y yo nací en 1935, entonces no puedo dar testimonio de mi abuelita.

1. Comenzaremos con mi abuelita "Chabelita" le decía yo, Isabel Gutiérrez que según ella y según la partida de defunción nació en Ilobasco y su padre se llamaba Gregorio Arévalo, quien falleció cuando ella tenía 10 años. Sigue contando la abuela Chabelita que cuando murió su papá se vinieron con la mamá de ella, que se llamaba Carlota, en carreta aquí y se tardaron como mes y medio en llegar y la mamá le había dicho que aquí en San Salvador tenían parientes que les podían ayudar en algún momento y ese pariente era el militar Rafael Antonio Gutiérrez (presidente de la República de 1894 a 1898), quien además fue secretario de la Gran Logia Cuscatlán durante su mandato.

2. Sigamos con la Chabelita "la pechita". Sigue contando la Chabelita que se vinieron a vivir en una zona en donde decía la voz pública que eran como 20 casas donadas por Rafael Antonio Gutiérrez y allí se fueron a vivir con paredes de adobe o de lodo y techos de paja sin luz y sin agua y la puerta era una sábana. Siendo así la cosa, la Chabelita estudió en la escuela y como transcurridos unos 7 años les llegó un vocero de la escuela de cabos y sargentos a invitarlas a ella y a los vecinos que eran como 11 personas entre niños y adultos a una graduación que era ese domingo a las 10 de la mañana y llegó toda la gente y les pusieron unas bancas de madera; empezó la ceremonia de graduación que era para otorgar los diplomas a los cabos y sargentos y el primer diploma que dieron fue al capitán Guadalupe Monjarás y luego a dos sargentos cuyos nombres no se acordaba mi abuelita la Chabelita.

3. El capitán Monjarás visitó a la Chabelita Gutiérrez por casi un año y medio y de repente le dijo a la Chabelita "casémonos" y se casaron pues, de ese casamiento tuvieron un varón, Guadalupe Monjarás, que fue trabajador en el Canal de Panamá, y mi mamá Carlota Gutiérrez y mi tía Teodora Monjarás. Se preguntará el lector por qué el tío Lupe y la tía Dorita llevan el apellido Monjarás y mi mamá el Gutiérrez primero y luego el Monjarás. Veamos por qué. Cuando la abuelita llevaba como 7 meses de embarazo de mi madre se dio cuenta de que el capitán con una señorita de apellido Valencia había tenido un hijo y ese hijo después se hizo coronel y se llamaba Benjamín, quien murió de una embolia cerebral en el Cuartel El Zapote, por esa razón mi abuela la fue a asentar al registro de nacimientos como Carlota Gutiérrez, por celos por esa relación de la cual nació un hijo. El coronel Benjamín tuvo un hijo que también se llama "Minchito", Benjamín, que es coleccionador de estampillas y actualmente vive en Estados Unidos a quien conocí y a quien llevé donde mi madre y mi padre y le dijo mi mamá "Minchito, eres mi sobrino".

4. Tío Lupe vivió en Panamá por unos años por cuestiones de trabajo en el Canal. De allí se fue a California, estuvo como 2 meses allá pues tenía amigos allí y murió de 95 años. La tía Dorita se hizo profesora y vivió 100 años. Mi madre fue costurera y tuvo 3 varones. Mi hermano Raúl (el menor) murió en 1963 a la edad de 17 años y mi hermano Manuel Edmundo acaba de fallecer en Venezuela hace unos días a la edad de 81 años, era menor que yo. De esa familia solo quedo yo con 86 años.

5. Antes de lo que viene a continuación, hablaré de 2 Valentines que conocí. El primero el Dr. Valentín Jaimes, que fue juez de lo Penal de la capital allá por 1955-1960, y Valentín González, de quien fui abogado en una cuestión laboral que la ganamos.

6. Hoy vamos con mi matrimonio con Martita, nos casamos en dic. de 1959 pero ya teníamos 2 niños, Carlos Alberto, que yo siempre le he dicho "Betío", y Héctor Antonio. Tuvimos otro hijo más, Mauricio Nicolás, y otras 3 niñas, en total 6. La Martita iba a tener otra niña que se iba a llamar Marta del Carmen Isabel, pero no logró nacer pues se le vino antes. Entonces nos quedamos en el número 6 de hijos que conforman nuestra bella familia. ¡Feliz Día de San Valentín, Martita! Gracias por esos bellos hijos que me diste y gracias a ti mi gran Dios por haber hecho a las madres y esposas como la Martita, abnegadas y buenas... te quiero, mi Martita del alma.

7. Recordemos que Cupido siempre ha tirado flechas y en mi caso tiró una flecha que eligió el corazón de Martita con el mío y con buen amor. Hasta pronto, amigos lectores, primero Dios nos veamos en marzo con la próxima columna.