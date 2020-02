Sanar heridas, preservar la democracia

"Para superar el duro golpe a la democracia con los actos del 9F, es necesario sanar las heridas y tomar medidas para preservarla. Sanar requiere acatar al pie de la letra el fallo de la sala de lo constitucional y resoluciones que vengan por las demandas y que el Fiscal persiga a todos los que hubieren cometido ilícitos en ese episodio (mas difícil). Proteger la democracia fortaleciendo la institucionalidad y cada institución (incluyendo la Presidencia) a sus funciones exclusivamente, respetando la ley."

Esta herida, sin embargo, tocó fibras tan profundas, que no se olvidará si no sana, si no pasa por un proceso de curación, quedaría la lesión infectada dentro y el organismo pagaría.

A medida se conocen más hechos, más evidente la verdadera intencionalidad del intento de Golpe, el ofrecimiento del Sr Bukele en la Universidad Nacional en campaña de que haría esto, aunque novelesco, la similitud con la serie House of Cards en que Frank Underwod obliga al Congreso a votar, las imágenes de las violaciones a oficinas de la Asamblea, las denuncias de diputados de intimidación para que fueran a esa plenaria, los continuados llamados a la insurrección por acólitos, el papel de los militares manejando vehículos oficiales para acarrear gente y muchas otras violaciones del conocimiento público, demandan las reparaciones consecuentes.

Esta herida no sana con diálogo sobre el prepuesto, ese no es el tema toral. Eso debe seguir el proceso normal legislativo.

Para sanar la herida, es necesario que funcione la institucionalidad, respecto al hecho provocador. Que se acate al pie de la letra el fallo de la Sala de lo Constitucional al respecto, igualmente, que la sala falle consecuentemente sobre las múltiples demandas interpuestas relativas a hechos del 9F. Esto parece más alcanzable por la conducta valiente exhibida por dicha sala.

Igualmente indispensable es que la Fiscalía persiga los diferentes ilícitos cometidos a lo largo de ese doloroso suceso, contra todos los involucrados sin excepción. Esto se ve más difícil, la conducta mostrada por el Fiscal Melara deja mucho que desear y muchos dudan que tenga la voluntad de tocar intereses poderosos vinculados con el ejecutivo, la Fuerza Armada deshonrada con estos hechos, ministros, funcionarios del ejecutivo, operadores políticos que llaman a la insurrección y mucho menos al ciudadano presidente si es que en su conducta hubo algo delictivo.

Los ojos de la ciudadanía y observadores internacionales, los Estados Unidos en que el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso ( "todos los ojos están sobre El Salvador y el presidente Bukele"), la Unión Europea y todos los que se han manifestado sobre este atentado a la democracia. No la tiene fácil Fiscal Melara, pero usted juró cumplir con su deber.

Sanada la herida, es indispensable asegurarnos de proteger la democracia de futuros atentados. Esto pasa por fortalecer las instituciones en su ámbito de acción, el mayor empoderamiento de la sociedad civil que juega un papel determinante como se demostró en este feo episodio y más difícil, por que el ejecutivo se apegue a las leyes y sus funciones. Hasta ahora, el presidente ha mostrado una conducta autoritaria, pasando por encima de todo, amenazando y castigando a oponentes. Ojalá rectifique

Para un presidente orgulloso de su alta aceptación, de la cual perdió mucha por este atentado, sería lo sensato para recuperarla y gobernar con éxito este país, que tanto necesita normalidad.

Sanar heridas y preservar la democracia nos harán tener un mejor país.