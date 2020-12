Sancionar para cumplir

En difícil situación ha puesto el ministro de Hacienda del gobierno del presidente Bukele a nuestro país. En vergüenza ha puesto el ministro de Hacienda a toda la sociedad, con su irrespeto a autoridades electas por voluntad popular. Estamos con dificultades ante la Corporación Cuenta Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) porque el Órgano Ejecutivo no honra sus compromisos de contraparte a los $277 millones del Fomilenio 2.

El cierre administrativo del Fomilenio 1 fue impecable. El desempeño de país en ese momento permitió aspirar a un Fomilenio 2 con un monto equivalente a un 60 % del logrado con el primer financiamiento que proporcionó la MCC ($460.9 millones). Fomilenio 1 tuvo un enfoque territorial, benefició la zona norte del país. Fomilenio 1 sufrió cambios en la ejecución y modificaciones en su impacto porque el dinero, dijeron, no alcanzó y porque se olvidó el seguimiento territorial a la millonaria inversión.

Fomilenio 2 está cerrando con problemas y durante su ejecución enfrentó obstáculos de diversa naturaleza provocados por presiones e intereses particulares, especialmente en los asocios público-privados. Fomilenio 2 está cerrando con un importante legado en la mejora de infraestructura escolar en 350 escuelas. En cinco años invirtieron $100.2 millones en el sector educación distribuidos en tres componentes: mejora de calidad, pertinencia en la formación técnica de recursos humanos y mejora infraestructura.

Aun con Fomilenio 2, la inversión nacional en mejora de infraestructura no alcanzó el promedio registrado entre 2004 y 2009 que fue de alrededor de $30 millones anuales. Si hubiese un Fomilenio 3, seguramente no sobrepasaría los $166 millones que ojalá fueran destinados a superar el déficit en infraestructura y tecnología escolar. ¿Podría hacerse realidad un Fomilenio 3? Yo lo aspiro, pero lo dudo. Por cuarto año consecutivo el país reprueba el indicador de control de corrupción. Este año punteamos 4.3 en el control de la corrupción. Como vamos, próximo año, seguramente el puntaje será inferior. ¿Le importa a la MCC?

La MCC se vendió internacionalmente como una iniciativa novedosa y comprometida con el desarrollo y la pobreza bajo condiciones estrictas de permanente evaluación externa para cualquier país que, libre y voluntariamente, participara en las convocatorias y que fuera beneficiado. Formalmente tomaron distancia de la tradicional cooperación internacional. Desde su inicio, la MCC planteó que cualquier país que tuviera mal desempeño en la lucha contra la corrupción, automáticamente perdería la cooperación de la MCC.

Una cooperación diferente. La MCC hizo y difundió advertencias para que todos los países interesados estuvieran conscientes de los compromisos. Sesenta meses para ejecución. Ni un día más. Con contraparte financiada con recursos propios. Con evaluación anual de 20 indicadores internacionales medibles y verificables por instituciones de prestigio. Con la obligación de tener un buen desempeño en la mitad más uno de los indicadores. Con la condición, sin excepción, que el indicador de control de la corrupción fuera siempre aprobado.

La MCC ha tratado con deferencia a nuestro país. Fomilenio 2, el programa aprobado por la Asamblea Legislativa, no se ha concluido los proyectos por razones justificadas en el covid-19. Pero, no hay justificación para no cumplir con la contrapartida financiera. La MCC nos trata con deferencia. Ante la poca responsabilidad del gobierno, amplió un mes para que el presidente de la república solo sancione y rinda cuentas del decreto. Los diputados apretaron el botón para resolver el error del Órgano Ejecutivo. Pero la presidencia lo vetó. ¿Y entonces?