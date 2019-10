Tener sangre caliente está bien, el problema es que la sangre latina hierve con suma facilidad. ¡Y sí que ha hervido estas últimas semanas! Les cuento:

Perú: El presidente Vizcarra disuelve el congreso dominado por la oposición Fujimorista, y convoca a elecciones parlamentarias para enero próximo. Su popularidad sube del 50 al 80 % luego de 3 años de frustración ciudadana por un congreso que no permitía gobernar. La decisión fue celebrada por cientos de manifestantes, de sangre hirviendo, que se habían congregado fuera del parlamento a exigir su disolución.

México: Humillación para AMLO y sus matones, al tener que soltar al hijo del "Chapo", pues los narcos sinaloenses de sangre hirviendo atacaron la casa donde su patrón estaba detenido, masacrando a varios militares y civiles, tal si fuese serie de Netflix. ¿Y si AMLO también cayó ante la tentación del dinero maldito? De acuerdo Rafa Castellanos y Francis Zablah: hasta no la droga legalizar, no terminar de matar, y de pisto sucio mucho maletín topar.

Ecuador: Miles de indígenas y transportistas, con la sangre hirviendo, se toman el parlamento y las calles, en unísono gritando "¡Fuera Lenin!, encachimbadísimos por subsidio a la gas ya no más. Lenin (sí, Lenin) traslada su gobierno a Guayaquil, impone toque de queda, culpa a Correa y a Maduro, y vuelve a abrir el chorro de los subsidios.

Honduras: Su presidente parece haber caído en la tentación del dinero del "Chapo", financista de su campaña, caso que tomó más certeza cuando la corte de Nueva York condenó al hijo del presidente por narco. Arde Troya –perdón, Teguc– y también arden Comayagüela, San Pedro y La Ceiba; arden con los típicos saqueos y vergaceos, característicos de la sangre hirviendo.

Saqueos y vergaceos también en Bolivia, al ritmo de "¡fuera Evo!" por intentar perpetuarse en la miel del poder, como Maduro y Ortega. "Nayib también quiere miel" informa la lorita Pepita.

Veremos, lora. Lo bueno es que a los golondrinos (un minuto de silencio por lo que les pasó en La Gran Vía) no los seducen los vientos del socialismo del siglo XXI, como lo hacían al profesor. Vientos de sangre hirviendo en las calles; de narcos, de altísima corrupción, y tanta otra maldición. Veremos, lora.

Malditos vientos que primero durmieron a Venezuela, y, en estos momentos, mantienen hirviendo la sangre de los chilenos con llamas, con tufo a Maduro, que incendian y destruyen al son de "Fuera Piñera!

"¡Fuera Piñera!, también gritaron los del FMLN, en la Plaza Chile de nuestra capital. Solo cuatro gatos frentudos, pero suficiente para dejar claro que aún existen, y que el día en que suba el oro de Maracaibo, la sangre cuscatleca peligra volver a hervir.

No, no, no... Suficiente nos hirvió durante la guerra, y en las últimas campañas; ¡es tiempo de bajarle temperatura a nuestra sangre!

Sangre caliente como la de Casanova, Cupido y Calígula, está bien. Hirviendo como la de los peruanos, mexicanos, ecuatorianos, hondureños, bolivianos, chilenos, y salvadoreños en Twitter, mejor no...

...A no ser que nos toque volver a defender nuestra sagrada libertad. "¡Patria SÍ, dictadura NO!" se escucha desde el patio.