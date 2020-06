Sé Parte del Cambio

Panza llena, con "panqueique" Aunt Jemima, corazón contento. Aunque no tanto, pues le van a dar in the neck a la miel que tengo enfrente. RIP Aunt Jemima.

Ante el deschongue mundial de #Blacklivesmatter (BLM), Quaker Oats anunció su triste decisión de eliminar una marca de 130 años, omnipresente en la mesa de 4 generaciones.

Lo que pasa es que, como la billetera negra cada vez pesa más, piensan que hace sentido enterrar un cash cow, y relanzar una nueva marca. "Pónganle lorita Pepita Syrup", suplica la meque.

Resulta que el mismo año que muere la tía Jemima (1890), esclava en una plantación de Carolina del Sur, nace una marca muy exitosa. Su nombre viene de la canción Aunt Jemima que los esclavos cantaban, a todo pulmón, bajó el solón del algodón (búsquela en Spotify).

#BLM afirmó el mundo entero, a todo pulmón, luego de haber sido testigos de 9 minutos de rodilla blanca policial, más que suficiente para dejar sin vida al moreno Floyd. Arde Troya en 350 ciudades de Trumpland, 40 con toques de queda, muchas más desde Sao Paulo hasta Singapur.

No solo Quaker Oats se pronunció tan abiertamente, y además anunció que aflojará $5 melones al NAACP (la ANEP de los negros). Marcas hot, como Twitter, Nike, Netflix, Disney y Apple también aflojaron millones, mensajes de solidaridad o campañas anti racistas "For Once Don’t Do It" suplicó Nike: "no permanezcas indiferente ante el racismo".

NASCAR no permanecerá indiferente bajando la bandera Confederada, símbolo sureño de la esclavitud, de sus autódromos. El mundo entero no permanece indiferente, destruyendo monumentos "de opresión", como Cristóbal Colón, Robert E. Lee (comandante Confederado), Sir Edward Colston (traficante de esclavos) y Captain Cook ("invasor" de Australia). La justicia no permanecerá indiferente si declara grupo terrorista al Ku Klux Klan.

Usted y yo, no permanezcamos indiferentes, siendo más empáticos y solidarios con nuestros semejantes –aunque sean murushos; algo bueno tiene que salir de la pandemia.

Las mujeres no permanecen indiferentes, pronunciándose #MeToo, en contra del acoso sexual: Semejante movimiento que, en febrero pasado metió al bote al productor Weinstein por perverso. "¡Cadena perpetua!" suplica la lorita.

El domingo próximo, día de #PRIDE, la comunidad LGBT no permanecerá indiferente con desfiles multicolor (charros con el covid). Desde el 28/6/69, se celebra el orgullo de la inclusión, fecha de su ¡Basta ya! contra la brutalidad policial que invadió su convención en el Stonewall Inn del Greenwich Village, New York.

Al igual que #BLM, el arcoíris de #PRIDE ondea por todo el mundo, este año con más fuerza y orgullo en Costa Rica pues, desde hace menos de un mes, es legal "os declaro marido y Javier" (charros con el covid y con el sida). ¡Pura vida! Felicidades anticipadas a todas.

No podemos estar felices ante la impunidad en el Pulgar. El asesino de Floyd está en el bote; el productor perverso también; pero aquí, en 9 de cada 10 homicidios, nada ha pasado, el de mi padre (RIP) incluido. Que se escuche nuestro ¡Basta ya! ante el policía que le pegó un par de plomazos al que rompió la cuarentena. ¡Basta ya! ante el feminicidio de la policía Carla Ayala.

Por otra parte, ¡Basta ya! ante la destrucción de marcas y monumentos legendarios, parte de la historia de la humanidad, y de muchos corazones. Emoji Triste: Los "panqueiques", sin Aunt Jemima, no sabrán igual.

Emoji de aplausos para #BLM, #METOO y #PRIDE, por no permanecer indiferentes ante el racismo, el machismo y la discriminación.

Como dice Nike: "No pretendás que no hay un problema; no te sentés ni callés; no pensés que no podés ser parte del cambio...

...se borra en pantalla no pensés que no podés ser, y queda Sé Parte del Cambio.

¿Adivinen qué marca de tenis voy a comprar?