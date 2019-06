Se abrió el telón

Inició el Gobierno de Nayib Bukele. La toma de posesión en la Plaza Barrios, a disgusto de la Asamblea, muestra carácter autoritario y deseo de comunicar con el pueblo en modo populista, fiel al guion que le dio el triunfo. En efecto es indiferente el lugar en que se hiciera, con la dignidad que el acto amerita; el marco del centro histórico renovado (con el riesgo de lluvia) era adecuado. No estuvo bien la vulgarización del público teóricamente suyo, que llegó a poner un ambiente como el de las graderías en un partido de fútbol o el Coliseo romano. La juramentación en privado del Gabinete aún no anunciado, los previos dados a conocer gota a gota, todos asuntos de forma, tampoco tienen importancia en sí, solo muestran de nuevo su disposición de hacer las cosas a su modo, tengan sentido o no, sean importantes o no. Fuerte y claro.

El Gabinete es una mezcla sui géneris, gente calificada con experiencia y algunos todo lo contrario. El cuerpo principal, calificaciones promedio, mejores que el Gabinete anterior, no muy difícil que puede no ser suficiente, pero aunque no tengan experiencia en las carteras asignadas, con voluntad e inteligencia pueden resultar bien, hay antecedentes. Algunos realmente no tienen las credenciales mínimas y otros además, por la importancia de lo que manejarán y su poca idoneidad, ameritan comentario especial y vigilancia cercana a lo que harán, pues la incidencia de sus acciones puede ser muy grande.

A todos, el beneficio de la duda y deseo del mayor de los éxitos, como se ha convertido en una frase popular que refleja el momento, "si les va bien a ellos nos irá bien a todos".

Destaca el ministro de Hacienda, probablemente el mejor del Gabinete, el cual el presidente tuvo la sabiduría de mantenerlo, el tema que maneja es extremadamente sensitivo, estamos realmente en una situación muy delicada y el ministro Fuentes es muy calificado, por ello tiene el aval de organismos internacionales y organizaciones locales. Excelentes calificaciones de las ministras de Educación Karla Hananía, de Economía María Luisa Hayem, de Relaciones Exteriores Alexandra Hill, muy buena experiencia de la embajadora ante la ONU Egriselda López.

Aunque no tengan la experiencia hay que esperar que puedan hacer un buen trabajo, Rolando Castro, sindicalista, en el Ministerio de Trabajo, puede corregir abusos cometidos dentro en dicha cartera; igual Michelle Sol con experiencia municipal en Vivienda y la secretaria de Cultura, Suecy Callejas a quien no conozco, pero por referencias de gente que respeto, tiene margen de confianza.

Preocupan algunos nombramientos por los temas sensitivos que manejan y su poca o nula experiencia en el sector, como lo es Justicia y Seguridad Pública, responsables principales de combatir la violencia por el lado de persecución del delito y que debe trabajar en estrecha colaboración con las entidades del Estado vinculadas a prevención y rehabilitación, no tiene experiencia ni en lo básico en justicia y seguridad. Preocupa igualmente el nombramiento en CEL, LAGEO, la INE, poderosas entidades que definen las políticas energéticas, manejan muchísimos millones y están señaladas de actos de corrupción gruesos desde la administración de Saca, el político que más daño le ha hecho al país.

Hay señalamientos de amiguismo y nepotismo, está claro. Pero con la relación tan directa del presidente con los electores, sin partido de por medio, está en vitrina permanente y a las primeras decepciones perderá apoyo popular y se vería obligado a corregir.