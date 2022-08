Se agita el bukelismo

El aparato de propaganda del bukelismo, omnipresente y millonario como es, suele reaccionar de manera orquestada y violenta ante ciertas situaciones. Escribirle una carta abierta al presidente, por ejemplo, o dejar en ridículo a un grupo de diputados oficialistas, son algunas de las ocasiones en que he visto a ese aparato funcionar sincrónicamente contra mí, haciendo uso de todo lo que tiene (que tampoco es mucho): insultos, calumnias, tergiversaciones, amenazas, etcétera.

La semana pasada volvió a activarse esta bien aceitada maquinaria luego de una entrevista en el programa que dirige José Miguel Fortín Magaña –un programa en redes sociales que, por cierto, los propagandistas del gobierno siguen con esmerada atención– y en cuyo set estuve compartiendo cámaras con la exdiputada del FMLN Lorena Peña.

Pues bien, durante ese animado intercambio de opiniones dije: "(La situación que estamos viviendo en el país) tiene que unirnos a todos, a los que creemos en la democracia. Yo con Lorena tengo un montón de diferencias. Ella está a favor del aborto, yo estoy en contra; a ella le gusta Cuba, a mí no me gusta el régimen cubano... (Pero) más allá de las diferencias que podamos tener, en este momento sabemos que si no hacemos un frente común en contra de un régimen represivo, que está acabando con los derechos humanos de todos, sin importarle ideologías, entonces no habrá manera de que nuestra sociedad pueda liberarse de esto".

Y rematé con una advertencia que vengo haciendo desde hace rato: si la lucha contra un gobierno claramente antidemocrático, peleado con la transparencia y los derechos humanos, no hace posible que los ciudadanos unamos fuerzas, dejando nuestras variadas discusiones para después, simplemente no habrá ningún "después". Consolidada la dictadura, aquí solo existirá una opinión y una forma de pensar: la del tirano. Entonces vamos a desear volver a tener la libertad de hacer públicas nuestras diferencias sobre el aborto, la barba de Fidel Castro o el pelo de Trump, pero ya no habrá forma de hacerlo. ¡Será Bukele quien decida qué se hace, qué se dice y qué se piensa!

Troles, youtubers, entrevistadores y medios digitales del bukelismo editaron a conveniencia mis palabras y además me convirtieron, por arte de magia, en vocero de un partido político. El órgano de propaganda gubernamental, "Diario El Salvador", tituló así su nota: "ARENA y el FMLN ya no ocultan intención de unirse contra Bukele". ¡Qué desfachatez! ¡Si yo tengo más tiempo de haber abandonado ARENA del que tiene Bukele de haber sido expulsado del FMLN!

Mis críticas a ARENA comenzaron cuando este servidor votaba en contra de su propia fracción en la Asamblea Legislativa; siguieron cuando integraba el gabinete de Tony Saca, convencido de que el presidente del país no debía ser al mismo tiempo presidente del partido oficial. Y así como señalé el exceso de poder de Saca, aunque fuera funcionario suyo, hoy señalo sin rodeos el exceso de poder que tiene –y quiere seguir teniendo, aumentándolo cada día– Nayib Bukele.

He dicho claramente, además, que la bandera de ARENA debería desaparecer para ofrecer el vehículo a nuevas formas de expresión ciudadana. ¿Cómo voy a representar yo a ese partido? ¡Risible! Sin embargo, creo entender por qué se agita el bukelismo ante el llamado a la unidad social que muchos estamos haciendo. Las resistencias multisectoriales siempre causan miedo a los tiranos.