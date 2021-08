Se buscan patriotas

Las raíces que nos vinculan con nuestra Patria, con nuestra tierra natal, con nuestros valores y cultura, no se deben contaminar con política. Nuestra Patria debe entenderse como una hermandad colectiva, en la que convivimos todos los salvadoreños, compartiendo legado histórico y desafíos. En la Patria no debían existir las individualidades ni el egoísmo.

Hace una semana, durante un viaje relámpago, me tocó un taxista salvadoreño de 28 años y cinco de residir en Estados Unidos. Le pregunté cuándo pensaba visitar su Patria, y su contundente respuesta fue "nunca"; "ya no tengo arraigos", "los salvadoreños nos contaminamos demasiado con la corrupción y no se sale adelante, las oportunidades se van". Su estado de decepción recién aumentó al enterarse del incremento en el presupuesto del ejército y no del de educación. "La delincuencia no se erradica aumentando la tropa; se erradica educando a la gente y creando oportunidades", agregó.

Decepción como la del taxista es el resultado de contaminar nuestra Patria con posturas políticas. Los que apoyan al presidente aplauden el garrote con que le está dando a los corruptos anteriores, pero se hacen los del ojo pacho con los actuales. Perfectamente saben quiénes son los malos de la película, pero solo piden el pellejo de los anteriores, sin decir ni pío por la protección de una sarta de corruptos aliados al oficialismo.

Sigamos contaminando nuestra Patria, y perderemos hasta las remesas. Lo que el país necesita son verdaderos patriotas que pongan en práctica ideas que fomenten el bien común: Oportunidades de educación, de superación personal y familiar. Patriotas que aprendan a conciliar, convivir y respetar. Patriotas que pongan en práctica la hermandad colectiva –todo el tiempo, no solo cuando juega la Selecta.

Hagamos Patria consumiendo lo nuestro; apoyando a nuestros artistas; educando a todos por igual; reconociendo el bien con el bien, y el mal con justicia; apreciando y conservando nuestras bellezas naturales, saboreando nuestro café.

En este país de dimensiones pequeñas, la suma de "pequeños esfuerzos" construyen una Nación de Patriotas. Saquemos lo mejor de nuestra sociedad y cultura, no dejemos que nuestros compatriotas sientan alivio al dejar nuestra tierra. Luzcamos con orgullo la camiseta "Made in El Salvador"; exijamos al gobierno el bien común, educación y desarrollo. ¡Hagamos patria!

¡Vamos! Recuperemos lo mejor de nuestra gente, llenemos nuestras calles de patriotismo que une y no de política que divide. Solo así sacaremos adelante El Salvador.