Se debe cuidar salud, empleos y democracia

La tragedia que vivimos es probablemente la crisis más dura que ha enfrentado el país. Si bien la guerra destruyó buena parte de la infraestructura del país y doblegó la economía, se dio en un período de doce años de lucha armada y diez años de efervescencia social con secuestros y asesinatos de notables, empresarios, diplomáticos, secuestros y cierre de empresas. Esta tragedia nos doblega la economía en un mes y si el encierro dura mucho más, llevarnos a niveles desastrosos con una capacidad de recuperación muy complicada y aunque el número de muertos comparado con los de la guerra es ínfimo y la cantidad de infectados no es calamitosa, podría serlo de no observar distanciamiento social, muchísimas pruebas de contagio y mejora de la red hospitalaria que atiende la emergencia.

La restricción de movimiento, de trabajo y libertades individuales tendrá un serio impacto en la población, la vida no volverá a ser como antes, tanto en la salud mental como en su posibilidad de generar ingresos para vivir. Ya se han perdido decenas de miles de empleos y se perderán muchos más, se cerrarán muchas empresas sin capacidad de reabrirse y generar empleos. Debe implementarse con prudencia cuanto antes una apertura de la economía iniciando por los más vulnerables, los informales y de mipymes que si no trabajan, no comen.

En cuanto el ánimo y la salud mental, son una complicada situación real que viven los salvadoreños, los que viven encierro en recintos pequeños, sin agua para seguir las normas de prevención, en hacinamiento que según los psiquiatras pueden producir severos daños sicológicos. A ello se suma de manera negativa con gran impacto el ambiente de miedo, de amenaza y terror que generan las autoridades, iniciando con el presidente, visible solamente en tuits confrontativos, amenazantes o burlones, desacatando todos los contrapesos que la Constitución le impone, desafiando abiertamente a la Sala de lo Constitucional negándose a cumplir sus resoluciones de obligatorio cumplimiento según la Constitución que lo obliga y que juró cumplir y respetar, amenazando y chantajeando, no negociando con respeto, constantemente a los diputados para que aprueben lo que desea.

A ese ambiente de temor, desafío y confrontación que analizándolo bien viene desde su toma de posesión y aun de su campaña electoral, ahora se suman ominosamente medidas autoritarias dictatoriales, inconstitucionales como el "cerco sanitario", auténtico toque de queda en La Libertad, capricho de castigo, no de prevención, que los estudiosos de su conducta lo catalogan como una acción para atemorizar a la población, que teman les pueda suceder; otra línea sostiene la hipótesis de que está probando hasta dónde puede llegar para tener poder total por esa vía, en línea con sacar militares para la crisis del agua, para tomarse la Asamblea el 9F y ahora para restringir derechos constitucionales de la población, continuidad con su deseo de poder total expresado desde muy atrás, confirmado por su actuar.

Más allá del temor y daños sicológicos que causa a la población con su actuar, debemos estar claros que estamos perdiendo la democracia, hay que cuidar de no perderla definitivamente, sería una tragedia. Los recursos existen, la Fiscalía, notablemente inexistente, debería levantar causas contra quienes incumplen leyes, desde soldados al mismo presidente, lo que se ve muy complicado, pues él ha mostrado que tiene de su lado los fusiles incondicionalmente.

Cuidemos la democracia que tanta sangre ha costado.