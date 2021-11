Se desploma confianza en Gobierno salvadoreño

El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva comprometieron lo que les quedaba de credibilidad ante los inversionistas internacionales que han comprado Eurobonos desde 2001 y a quienes se les debe más de $7,500 millones, cuando ambos dijeron de manera separada que el 15 de noviembre iban a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se conoció por medio de diferentes agencias de noticias internacionales que Alejandro Zelaya, Douglas Rodríguez e Ibrajim Bukele fueron a Washington la semana pasada a reunirse con técnicos del FMI para lograr finiquitar un acuerdo que lleva más de un año en negociación. En enero de este año el entonces funcionario del FMI Alejandro Werner dio a conocer que estaban en negociaciones con el gobierno de Bukele y que esperaban que en poco tiempo se pudiera acordar un nuevo programa para que el gobierno obtuviera un préstamo de $1,300 millones a ser desembolsado durante los siguientes tres años. Después de ese anuncio los bonos subieron y el rendimiento cayó en cerca de 200 puntos. Los bonos mejoraron hasta llegar a su punto más alto en abril, pero al tomar posesión la Asamblea Legislativa en mayo, ahí comenzó la debacle.

Las decisiones que fue tomando el presidente Bukele en conjunto con las aprobaciones de leyes que hizo su fracción política con el apoyo de los otros partidos que los apoyan llevaron al país a un conflicto muy serio con Estados Unidos e imposibilitó un acuerdo con el FMI. A este día, el ministro Zelaya ha indicado que han discutido una serie de medidas con el FMI para incrementar los ingresos y para bajar los gastos que le permitirán al Gobierno reducir el déficit fiscal en 4 puntos del PIB en 3 años.

El FMI ha indicado por medio de Alina Carare, quien lidera la misión del FMI que negocia con el Gobierno salvadoreño el acuerdo en mención, que terminar el análisis de lo que se denomina el artículo IV llevará varios meses y que hasta que eso suceda, podrán presentar el resultado del estudio al Directorio del Fondo, para que ellos definan si se va a negociar un acuerdo con El Salvador o no. Al llegar la fecha del 15 de noviembre y no haber cumplido el ofrecimiento por parte de los funcionarios salvadoreños, la reacción del mercado, es decir, de los inversionistas fue muy fuerte y los bonos cayeron a niveles históricamente bajos, siendo los bonos de 2034, 2035, 2041 y 2050 los que llegaron a niveles inferiores a 70 centavos por dólar. El rendimiento de los bonos de corto plazo se disparó hasta niveles de 24 %, lo cual es indicativo que el mercado está considerando que hay una alta probabilidad que no se pague los $800 millones que se debe de la emisión del bono que se vence en enero de 2023.

Los comentarios de los expertos de diferentes empresas de Nueva York que analizan los sucesos políticos y económicos de El Salvador son que el gobierno privilegió la agenda política por sobre la económica y que eso lleva a que el enfrentamiento con el Gobierno de Estados Unidos podrá empeorar y que eso hará virtualmente imposible que haya un acuerdo con el FMI.

La información reciente que se tiene es que los inversionistas están considerando darle un compás de espera al Gobierno para que salga humo blanco en enero, de lo contrario la caída de los bonos puede ser mucho más grande desde inicio del próximo año. Así que si el presidente Bukele no se toma en serio lo que están expresando los inversionistas compradores y tenedores de bonos salvadoreños el riesgo país podría subir en el primer trimestre de 2022 a niveles como los de Argentina (17 %).

La confianza en los funcionarios del gabinete económico de El Salvador se ha desplomado y está en su nivel más bajo desde que tomaron posesión de sus cargos. Ya no les creen a los ofrecimientos que puedan hacer y de aquí en adelante solo le creerán a los hechos o acciones que garanticen el pago del bono de 2023.