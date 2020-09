¿Se están retrasando las reformas?

Desde hace más de un par de años me permití aportar mi criterio que era urgente hacer varias reformas a leyes y reglamentos que rigen el sistema gubernamental y afectan las facilidades de la población usuaria, incluyendo lo correspondiente al Tribunal Supremo Electoral, quien obligadamente respondió a unas críticas que se le hicieran, al respecto considero sería muy importante que solicitaran ideas y opiniones públicas, pues dos cabezas piensan mejor que una.

En mi caso mencioné la necesidad de facilitar al votante elegir al que considere más capacitado, pues no se dan a conocer ni por referencias de su trayectoria o profesionalidad, la mayoría de ciudadanos de poca formación únicamente votan por el partido político proponente que más le llama la atención, según la promoción o propaganda que han realizado, lo cual no es a conciencia, por ello estimo conveniente que es el Tribunal Supremo Electoral quien pueda ayudar, dando la oportunidad al candidato que le presentan dichos partidos únicamente a quienes en su hoja de vida tengan la experiencia, estudios o conocimientos sobre los temas que requiera la determinada posición para la cual se propone, de lo contrario podría rechazarlo y lo cambie a otro más idóneo, proceso que permitiría haya más oportunidad de que quien salga electo no es un ignorante de las funciones que va a desempeñar.

Bajo esta modalidad los partidos políticos se preocuparán por buscar candidatos apropiados, pues por el momento sus candidatos resultan de la simpatía que tengan, por su fidelidad, por el aporte que hayan brindado a su agrupación o simplemente porque defenderán sus propios intereses, menos por la capacidad para el puesto: al respecto para lograrlo, el tribunal tendría que solicitar de las dependencias correspondientes las actividades que deben realizar los funcionarios que dirigen cada dependencia e incorporar esta reforma entre las que están por solicitar.

Las reformas pueden incorporar mecanismos y tareas que conllevan a reducir costos innecesarios que pueden incorporarse en reformas a proponer, pues además de simplificar las tareas, reducirían tales costos, que es de suma importancia para las finanzas del Estado, por lo cual me referí al caso del Congreso de España, equivalente a nuestra Asamblea Legislativa, que lo forman 350 diputados que son atendidos por 800 empleados, en tanto que nuestra Asamblea, con 84 legisladores, "necesita" de un personal que ronda en 2,800 personas de diferentes colores según el número de representantes que ocupan las curules, que prorrateados significarían unos 33 servidores públicos por diputado y en el país solo necesitan 2.3 empleados por diputado, por lo que valdría la pena estudiar las tareas que realiza cada quien y compararlas con lo que hacen los colaboradores en el parlamento de España, eso significa un sencillo comparativo que sería muy útil al Poder Legislativo, tanto en funciones como en salarios.

Cabe hacer mención que no solo se trata de la Asamblea Legislativa, puesto que existen muchas dependencias que atienden a público que es usuario de sus respectivos servicios, que requieren de estudio o análisis de sus procedimientos internos y hacia afuera, además es oportuno que el nuevo gobierno, quien ha ofrecido mejorar el sistema administrativo para atención a las necesidades de la población y rendimiento en el manejo de sus dependencias, pudiese tomar en cuenta las observaciones de la ciudadanía.