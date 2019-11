¿Se ha convertido Mercadeo realmente en una profesión digital?

Como ya lo he comentado varias veces, en mi proceso de re inventarme profesionalmente estoy en la búsqueda constante del conocimiento relevante y actualizado, en todo lo que tenga que ver con transformación digital, pero especialmente relacionado con mi máxima pasión, el Mercadeo. Y es así como me he encontrado el libro Hacking Marketing, escrito por Scott Brinker. Aunque es mucho lo que se puede comentar de este libro, compartiré con ustedes una de las ideas que más me ha impactado y que tiene que ver con el título de esta columna.

Debo decir, que la primera frase de la introducción del libro me parece sencillamente provocadora: "Es un momento fascinante para trabajar en marketing", digo provocadora porque a mi, que empecé mi carrera en mercadeo en 1981, más bien me asustan los drásticos cambios que se están dando en este mundo; sin embargo, después de leer el libro no puedo estar más de acuerdo con esa aseveración.

Creo importante comentar, que desde el inicio el autor aclara que "hacking" no necesariamente es algo malo, pues actualmente existen otros significados mucho más positivos de la palabra. En el mundo de los desarrolladores de software, hacking es el arte de la invención. Confieso que antes de esta aclaración, dudé que fuera buena idea haber comprado el libro.

Brinker afirma, con toda razón, que el mundo se está volviendo más digital cada día, reestructurando constantemente las relaciones entre clientes y empresas en el proceso y que su objetivo con este libro es ayudarnos a aprovechar ese torbellino digital. Dentro de este contexto, él ha encontrado una similitud entre los desarrolladores de software y los mercadólogos, pues el reto de crear excelentes softwares y el reto de crear excelentes incrementos en la participación de mercado son casi iguales, ambos deben hacer malabarismos con la explosión de interacciones alimentadas digitalmente que se dan en un tornado de cambios e innovaciones constantes.

Por lo anterior, la idea central del libro es que los mercadólogos nos podemos beneficiar adoptando prácticas gerenciales que se forjaron en la profesión nativamente digital del desarrollo de software y ofrece cinco razones de porque mercadeo es ahora una profesión digital.

La primera es que las actividades que hemos considerado explícitamente mercadeo digital (páginas Web, e-mail, publicidad online, redes sociales, etc.) continúan creciendo como porcentaje de la inversión en mercadeo. Por lo tanto, cuanto más trabajo de mercadeo puramente digital hacemos, más mercadeo es inherentemente una profesión digital. La segunda, los "puntos de contacto" en el mundo real están incrementalmente conectados con el mundo digital. La tercera, la transformación digital de las empresas, actualmente afecta cada una de las industrias (por algo se habla ahora tanto de la Industria 4.0). La cuarta, gracias a los motores de búsqueda (por ejemplo Google) y a las redes sociales, aún las empresas que no tienen nada digital en sus productos o servicios actuales, se ven afectadas por la forma en que sus empresas están representadas en Internet, porque no se trata de lo que cada compañía publica oficialmente en línea, es sobre todo lo que otras personas, consumidores, empleados, competidores, influencers, etc., dicen acerca de ella. Y la quinta, mercadeo ahora depende de una tremenda infraestructura digital detrás de escena, para manejar sus operaciones de una forma más eficiente.

El mensaje principal de Scott Brinker, es que los mercadólogos debemos adoptar prácticas de gestión digital y esto me recuerda que la noticia del día del pasado 22 de octubre, fue que el CEO desde 2006 de Nike, Mark Parker, dejaba la compañía, en un buen momento, cuando sus acciones se encuentran en máximos históricos y en su lugar llega John Donahoe máximo ejecutivo de la firma de servicios en la nube ServiceNow, en lo que parece ser una estrategia que pretende acelerar la transición tecnológica de la empresa.

Por mi parte, no dejaré de insistir en que la transformación digital ya no es opcional...