Se ha ganado una batalla... la lucha por la reconciliación continúa

Las últimas semanas han sido el escenario del enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y un amplio número de agrupaciones de la sociedad civil, que expresan dos concepciones sobre el sentido y método de la necesaria reconciliación nacional.

Sin embargo, hay un punto de partida común entre ambos bandos: el reconocimiento que el país aún no logra reconciliarse, que las heridas infligidas, por ambos bandos, durante la guerra no se han cerrado, al contrario, la pretendida reconciliación nacional de la amnistía total de 1993, lo único que ha hecho es profundizar aún más la situación y los pedidos de perdón de Funes y Sánchez, genéricos y abstractos, se han visto totalmente insuficientes para lograrlo; lo que está claro hoy es que tanto víctimas como victimarios no son grupos genéricos, sino que son concretos seres humanos, que hicieron y sufrieron daños a seres de carne y hueso y esto es precisamente lo que hoy empezamos a reconocer en los dos proyectos de ley de reconciliación y acceso a la justicia. Tanto el proyecto de las organizaciones de sociedad civil como el de los diputados parten de este reconocimiento, ya sea explícito o implícito.

Por otra parte, ambos proyectos reconocen que se trata de crímenes graves cometidos por ambos bandos durante el conflicto armado, nada menos que crímenes de guerra y de lesa humanidad; la justificación de haberlos cometido por un lado para salvar a la patria del comunismo y por el otro de lograr la revolución ha caído y lo que queda en claro que sea la que fuere la intención de los actores, lo actuado fueron crímenes injustificables.

Donde aún no hay consenso es en el método y el alcance que las medidas de reconciliación deben tener para que se logre la reconciliación nacional, no importa si nos ha tomado más de cuarenta años el intentarlo, al igual que similar tiempo le tomo a los chilenos y no se diga el caso de los españoles, que aún bregan con el legado de violaciones humanas del periodo de la dictadura de Franco en los años treinta del siglo pasado.

Por un lado, tenemos la propuesta legal de los diputados que si bien comparte con la otra el calibre de los delitos y la individualización de la responsabilidad de los victimarios y la reparación a las víctimas, se caracteriza por excluir la pena de cárcel a los victimarios y en manejar todo el proceso excluyendo la participación de las víctimas, es decir las asume como objeto y no como sujeto. Por su parte, la propuesta de las organizaciones de víctimas les da a estas un papel importante en la ejecución del proceso de reconciliación y hace de las penas de cárcel un elemento restaurativo de carácter central.

Hasta el momento, la propuesta legislativa ha sido derrotada, no por los votos de los diputados, sino por la presión que tanto organizaciones de sociedad civil como internacionales han ejercido para que la ley no se aprobara y que logró quebrar el consenso de la Asamblea que proclamaban los promotores de la ley. Lo que hemos visto con claridad ha sido que la sociedad civil, al menos por el momento, tiene capacidad de veto a lo que la Asamblea Legislativa pretende hacer y que se expresa en declaraciones de los mismos diputados de que la ley para ser aprobada debe ser consensuada con las víctimas.

La Asamblea Legislativa necesita aprobar una ley de reconciliación nacional, para cumplir con la sentencia de la Sala de la Constitucional que incluso le ha puesto plazo perentorio para hacerlo; por su parte, las víctimas necesitan de una ley que abra el espacio para la reconciliación, el acceso a la justicia y la reparación.

La gran pregunta que este panorama nos plantea es hasta qué punto es posible un entendimiento entre la Asamblea y las organizaciones de víctimas, sobre todo en los dos puntos neurálgicos que venimos señalando: la participación de la sociedad civil en la implementación del proceso por un lado y por el otro el papel que las sentencias de cárcel deben cumplir en el proceso; estos son los nudos gordianos para lograr una ley que en vez de profundizar las heridas sea un instrumento de reconciliación nacional, de lo contrario todo el esfuerzo quedará en nada y por ello el título de esta reflexión lo repetimos: se ha ganado una batalla, la guerra aún no.