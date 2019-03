Se ha hablado mucho de partidocracia, y ahora habría que asegurar que no vaya a producirse el vacío partidario

En los 25 años que lleva vividos el esquema de fuerzas partidarias prevalecientes que emprendió su marcha en las elecciones presidenciales de 1994 se viene acumulando una práctica que muestra muchas fallas de comportamiento que han hecho crecer en el ánimo ciudadano insatisfacciones de variada índole, las cuales han llevado a que en los comicios de 2018 y de 2019 el electorado se haya pronunciado por la necesidad de cambios principalmente en el orden estructural. Si bien se interpreta la voluntad y la intención de la ciudadanía, queda explícito y claro que estamos ante una demanda de transformación que se refiere a cuestiones básicas del sistema, por lo cual dicha demanda debe ser reconocida y tratada con la seriedad y la profundidad del caso.

Los diversos impulsos partidarios en la línea de acaparar el mayor poder posible han sido recurrentemente caracterizados bajo una etiqueta que quiere ser a la vez realista y acusatoria: partidocracia. Esto querría significar que los partidos han ido volviéndose sujetos prepotentes y excluyentes, con las consecuencias distorsionadoras que eso acarrea. Y la decisión ciudadana va evidentemente dirigida a que eso se corrija con la inteligencia y con la conciencia que se hacen indispensables. Pero si bien esto está nítidamente expuesto en la voz de las urnas, no podemos dejar de considerar que también hay peligros que deben ser oportunamente conjurados.

Uno de esos peligros consiste en que la configuración del esquema político se vea expuesta a un debilitamiento que podría llegar a ser irreversible si no se actúa a tiempo con la adecuada visión inteligente. Y es que lo que habría que preservar a toda costa es que no vayamos a quedar a merced de las improvisaciones sin control, como ha ocurrido en países que están hoy en condiciones deplorables al extremo, tal es el caso de Venezuela. Puestos en tal perspectiva hay que apelar con apremio a que las fuerzas partidarias existentes y las que puedan ir surgiendo en la dinámica evolutiva del proceso se configuren como sujetos dispuestos a ganar credibilidad basada en los hechos y no en maniobras habilidosas, que han sido las más comunes en el curso del tiempo.

De seguro los partidos acogieron la imagen de que existía una partidocracia como expresión de poder concentrado, y se sintieron cómodos y libres para hacer las cosas conforme a sus propios intereses y motivaciones de poder; pero los hechos, como siempre ocurre, acaban por hacerse valer, y en este caso las decisiones electorales recientes han sido la palanca de esa puesta en juicio para que los distintos actores ajusten sus comportamientos al deber de no seguir deteriorando el sistema.

Lo peor que podría pasar es que el sistema partidario quede al garete, con sus compuertas abiertas a todas las distorsiones imaginables. Eso hay que evitarlo sin excusas, haciendo que la organicidad democrática se imponga en todo momento.

Nos encontramos en el centro de una coyuntura histórica que exige de todos la máxima cordura, porque sólo así podrá imponerse el sano juicio, que es el combustible supremo de la evolución bien vivida.