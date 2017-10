¿Se inició el camino al fraude?

Es como la crónica de irregularidades electorales anunciadas (fraude es la palabra más adecuada), en las próximas elecciones. De seguir las cosas, solo aquí se prevé posibilidad de manipulación de resultados, demoras de días en conocer los resultados, período en los que tradicionalmente se cometen fraudes, votos anulados, cajas electorales perdidas, aparición de resultados más favorables al oficialismo de turno, alguno que otro incidente de violencia y represión, aparición de turbas en las calles apoyando el gane oficialista... el libreto no es nuevo, es el que han aplicado por décadas partidos en el gobierno para robarse elecciones, así hacía el PCN en los años de presidentes militares, por los cuales fueron a la guerra los actuales dirigentes y miles de jóvenes y niños, así hacía el PRI en México y dictadores de derecha y de izquierda en Latinoamérica. Y el Sr. Olivo, presidente del TSE, lo hizo antes, hoy tendría que ser a gran escala.

No debe ser ninguna sorpresa para nadie que esto se esté fraguando, el FMLN ha declarado oficialmente por escrito y en su último Congreso que van por el poder total tomándose todas las instituciones del Estado, obviamente arreglar a su favor un proceso electoral debe estar contemplado en esa hoja de ruta. Muchos están seguros que en la elección de presidente se dio, primero cuando contrataron a las maras para que no dejaran votar a quienes se sabía o parecían que votarían por ARENA. En la segunda vuelta, aprovechando la falta de voluntarios de ARENA para cuidar urnas, se dieron muchos resultados fuera de la tendencia en oriente, en que no había vigilantes tricolores, se dice que compraron credenciales a partidos pequeños para enviar más de su gente y ganar cualquier discusión por mayoría y que la estrategia fue “anular 3 o 4 votos de ARENA por urna”, operación hormiga que algunos estiman pudo haber sido una 80 mil anulaciones.

En una elección presidencial es más fácil por ser todo el electorado votando por lo mismo, las que vienen son totalmente territoriales, no debiera ser tan fácil, en los pueblos y municipios la gente se conoce aunque pueden llevar integrantes de las mesas electorales de otros lugares.

Flota en el ambiente la intención de nacionalizar unos 200 a 250 mil trabajadores extranjeros, en su mayoría nicaragüenses, sin que exista necesidad ni justificación creíble, la única explicación que le encuentran analistas sesudos y gente común del pueblo que destila sabiduría sencilla es que para dotarlos de DUI y voten por el FMLN. Cierto o no, tiene mucha lógica y debe tratar de evitarse que esto suceda. Anuncian que hay unos 500 mil DUI vencidos, debe auditarse el proceso de reposición o de posibles maniobras con eso y los de los muertos.

Las declaraciones y presentaciones en público del Sr. Olivo son impresentables, desde la mano izquierda sobre el pecho para cantar el himno nacional en ceremonia oficial, a sus alambicadas explicaciones que no se entienden y en las que se contradice con frecuencia. El presidente del tribunal debe ser imparcial y partidario y a él solo le falta vestir de camisa roja todos los días.

Vamos mal, ¿será que se ha iniciado el camino al fraude? Si no es así qué bueno, si algo hay de cierto en estas especulaciones, ARENA y los otros partidos deben hacer lo que corresponda. No nos fallen.