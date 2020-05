Se procesa al que dispara, no al que dio la orden

Desde el parapeto del hogar he leído y escuchado la participación de nuestro vicepresidente en "La voz de América", lamento mucho su posición, porque la forma como él lo narra no es como se hizo en la primera publicación del señor presidente, el mandatario dijo: "autorizo el uso de la fuerza letal", lo cual modificó en participaciones posteriores; esto fue tomado como cuando en un tuit anterior le dijo a la PNC y FA: "dóblenles la muñeca y me echan a mí la culpa". Lo grave es que es el presidente quien les está dando "autorizaciones" a sus legionarios, para hacer daño, como ya se vio no solo en una ocasión. Déjenme decirles que el Estado no es una persona común, el Estado no es una finca, este es el ente que difícilmente lleva la carga de la justicia social y el interés por una futura nación, por eso no puede recaer en la comedida de una persona, máxime si ella es un mandatario que se supone se rodea de los mejores profesionales posibles para gobernar a un país.

Menciono que no estoy a favor de la delincuencia, mucho menos de la injusticia, por eso me hice abogado, comento esto porque se suele relacionar a los abogados con los mandaderos de los delincuentes. No desconozco que hay unos oscuros graduados; bueno, continúo, el Estado no debe reprimir con muerte a los ciudadanos que se escapan de la normativa, porque para que ellos se desborden es porque el Estado les falló dentro de su formación y evolución. Las órdenes de disparar a matar han permitido en dos ocasiones sendas revoluciones sangrientas, que derramaron linaje de más de cien mil salvadoreños, entre las dos insurrecciones; lo anterior lo debemos recordar porque autorizar abiertamente el uso de la fuerza letal, sin una normativa favorable como tal para el defensor, convierte al gendarme y al soldado en un asesino del gobierno, porque no utilizará la fuerza destructiva como un último recurso, sino como su primera alternativa.

Un ejemplo de las formas de interpretar el decir de un presidente lo tenemos en el caso del guardaespaldas que dijo tener 60 fulanos para reprimirnos a los que opinamos diferente; situación que un ex político de derecha hizo análogamente, pero con una fotografía y no con un video, mostrándose con saludo militar y al parecer un arma bajo el brazo, más una frase parecida: "a sus órdenes, presidente", los que vivimos la guerra entendimos ese mensaje, pero como lo hacen algunos políticos salvadoreños, no fue claro para su beneficio. El resultado de los dos ejemplos han sido: uno está preso enfrentando un juicio, lo que es apegado a la ley, y el otro sigue en su casa porque al no ser explícito se le aplica el in dubio pro reo, o simplemente lo más favorable para el ajusticiado.

En El Salvador estamos secuestrados por la pandemia y por un gobierno que ya nos endeudó casi la mitad del próximo gasto general, y lo que falta.

Los profesionales también estamos sufriendo y nadie vela por nosotros, así como nadie vela por los intereses de los callados. Pero aun con todo, El Salvador es el mejor negocio, no me vayan a ajusticiar de ninguna forma.