¡¡Se puede!! Vota el 28, no entregues el país

Para los amantes de la libertad y la ley y de las oportunidades de progreso, es vital impedir que Bukele logre mayoría calificada o simple a través de NI, GANA, PCN y CD. Si la mitad de los que no votaron en la presidencial votan por cualquier partido de oposición, tanto nuevos como tradicionales, se puede lograr, a pesar de la escandalosamente onerosa campaña en medios, reparto de regalos, computadoras, inauguraciones ilegales, el presidente violando la ley al hacer campaña por la N.

¿Se puede derrotar? Sí se puede, sal a votar, una votación masiva seguramente lo logra, no te quedes en casa ni vayas a pasear, ¡¡vota!!, el peligro es muy grande.

Ya vivimos en un régimen autoritario, corrupto, que viola las leyes a su antojo e intimida la libre expresión, represivo. Eso sin tener control sobre el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Corte de Cuentas, Procuradurías, a estos los elige la Asamblea que hoy no le es favorable; igualmente la Asamblea aprueba presupuesto nacional y empréstitos del Estado y aun así se salta las trancas impunemente, no rinden cuentas y todo lo decide el supremo líder.

Si en la elección del 28 Bukele llegara a tener una mayoría calificada entre NI, GANA, PCN y CD, sería la debacle total para el país y las grandes mayorías, el dictador controlaría todos los poderes del Estado y solo podemos imaginar lo peor, una calca de Hugo Chávez y su modelo fracasado, profundización del autoritarismo, derroche y quiebra de la economía, gran desempleo y aumento de la pobreza, represión a todo el que no piense como él, asedio y peligro de expropiación de los medios de comunicación, bancos y las AFP, cierre de empresas por motivos políticos, mayores impuestos, quien sabe si desdolarización que provocaría enorme inflación y devaluaciones, represión violenta del ejército y PNC a los opositores del régimen y una larga lista de calamidades que puede esperarse.

Bukele grita ¡fraude!, aunque quien lo comete es él, todas las ilegalidades, negación de la deuda política a los partidos, del FODES a las alcaldías para ahogar financieramente a los partidos, uso masivo de los recursos del Estado, de nuestros impuestos para financiar la campaña política de NI y sus aliados.

Es de tener cuidado con un posible fraude viniendo del Ejecutivo, ha tratado de boicotear el trabajo del TSE con ataque cibernéticos e intentos de contratar empresas afines para manejar los datos de votación, pero los magistrados no sumisos se negaron y hasta ahora lo han impedido.

¿Qué se puede esperar de quien se tomó la Asamblea con ejército y policía para lograr ese control que hoy trata de ganar en las urnas? Él no tiene escrúpulos, es atrevido y no respeta a nadie. Todo tipo de maniobras, desde infiltrar vigilantes sustituyendo a los de los partidos que no logren financiar eso, a comprar credenciales y DUI, de lo que le acusan haber hecho en Nuevo Cuscatlán, a cualquier alteración que pueda de los resultados a su favor, aunque el sistema es bastante sólido y el fraude mayor es difícil.

A los observadores extranjeros, mucho ojo, no vaya a utilizar a las pandillas y los cuerpos de seguridad para manipular al electorado impidiéndoles votar como ya sucedió antes.

Esas y todas las argucias se derrotan con una votación masiva, esa es la salvaguarda del sistema y nuestras libertades ciudadanas.