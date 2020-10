¿Se puede parar el camino a la dictadura?

Sin duda no vivimos un Estado de derecho, casi a diario el Ejecutivo viola leyes, del presidente a ministros y funcionarios menores, el señor Bukele y otros han desacatado a la Corte Suprema de Justicia y han violado la Constitución innumerables veces. Descalifica públicamente a todas las autoridades que ejercen constitucionalmente control sobre el Ejecutivo, no acuden a citatorios de la Asamblea Legislativa para temas obligatorios, violan derechos constitucionales de los ciudadanos constantemente, encierros ilegales, cierre de empresas, ataque permanente a la libertad de prensa y mucho más.

Esto inició con mal pronóstico, desde la toma de posesión, hizo llegar a la Asamblea a una plaza, señal de “quien manda de ahora en adelante soy yo”, hizo jurar al ejército lealtad a él, no a la República, profanó el escudo, importante símbolo patrio. De allí en adelante mucho más, desnudó sus intenciones de eliminar a la Asamblea, golpe de Estado que eliminaría al congreso y lo dejaría en libertad de legislar como quisiera, aprobación de préstamos, elección de magistrados, fiscal, procurador y otros, a modificación de la Constitución para tener el poder total. Ante las reacciones y probablemente presión de la Embassy, retrocedió a último momento, pero su invasión a la Asamblea con Ejército y Policía demostró su intención de no gobernar en democracia.

Sin embargo, no salió ileso de su grave atentado a la democracia, las condenas internacionales han sido muchísimas y lo tienen marcado como autoritario candidato a dictador.

El FMLN con Sigfrido Reyes, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, trató de dar un golpe de Estado al Órgano Judicial, asaltaron la Corte, violaron las chapas, tenían francotiradores en terrazas aledañas y en espectáculo de circo, en plataforma armada enfrente a la Corte, Reyes levantó la mano del supuestamente presidente de la Corte electo por ellos ilegalmente, acompañado en esa infame fotografía de Chico Merino y Gallegos, diputados de actuaciones memorables como esta. La ciudadanía reaccionó y retrocedieron sin mucho reparo.

La gran diferencia es que el Ejército entonces estaba cumpliendo su función institucional y no se plegaba y la Embajada Americana condenaba eso.

Ahora la Fuerza Armada o su jefe Merino Monroy y cercanos están plegados a Bukele, por eso fueron nombrados, no defienden a la República. No sabemos si hay descontento entre la oficialidad de menor rango y la Embassy ha sido más que complaciente.

Un dictador no puede actuar impunemente si tiene una oposición fuerte en la Asamblea, pero eso es teoría. Actualmente la mayoría calificada que se opone a Bukele avanza al menos 59 votos, pero no lo ha podido detener, él hace lo que quiere y no los respeta. El fiscal Melara, que es el encargado de hacer cumplir la ley y actuar contra los infractores, ha sido absolutamente irrelevante en las violaciones a la ley y la Constitución de Bukele y su séquito. Para efectos prácticos no hay fiscal. Para empeorar las cosas, cuando ha querido actuar, como en el cerco militar de La Libertad, fue absolutamente ninguneado por un oficial menor y no pasó nada.

Se discute en círculos jurídicos de que la Asamblea tiene por hoy los votos para destituir al fiscal y al mismo presidente y que aparentemente hay suficiente sustento para armar los casos.

A meses de la elección en que cambiará la correlación de fuerzas en la Asamblea, no parece haber voluntad política ni agallas para hacerlo, amén de que algunos han sucumbido al maletín negro.

¿Esperanzas? Busquemos.