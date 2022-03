Se van... pero se quedan

La casa de mis papás está vacía desde que me traje a mi mamá a vivir enfrente de mi casa y cada cierto tiempo voy a ver cómo está todo y a recoger los recibos de agua y electricidad, que los mensajeros dejan en la cochera. En diciembre pasado, junto con los recibos estaban dos hojas de papel rayado con escritura a mano, dobladas en cuatro partes. Las recogí y era una carta, no sé cómo llegó ahí, la metí en la misma bolsa con los recibos. Cuando llegué a mi casa saqué todo y dejé la carta en algún lado, sin leerla, pensaba que si no era una carta dirigida a mí no debía leerla.

Pasaron muchos días y uno de esos sábados en los que me quedo en mi casa en paz y tranquilidad, la vi y pensé que una carta escrita el 4 de enero de 1994 ya podía ser leída por cualquier persona que la encontrara y lo hice. Desde ese momento no puedo dejar de pensar en el drama que asumí había detrás de esas letras, pienso que escribiendo sobre esto, lograré sacarlo de mi mente. Les compartiré algunos fragmentos de la carta, voy a cambiar los nombres por respeto, usaré nombres que empiecen con la misma letra y respetaré la redacción.

La carta empieza así: "Querida y recordada mami, la saludo con mucho amor y espero se encuentre bien en unión de los demás. Mami, me siento muy mal por no haber podido mandarle dinero para navidad, fíjese si le contara cuantas cuentas tengo que pagar pero en cuanto salga de ellas ya no le va a faltar su dinero, de acuerdo mamita? Téngame un poco de paciencia".

No se necesita tener mucha imaginación para saber que se trata de una de nuestras "hermanas" que se van lejos buscando un mejor futuro para ellas y sus familias. Es Elsa que vive en Estados Unidos, escribiendo a su mamá que está en El Salvador. "Fíjese mami que aquí todos estamos bien, William trabajando poco como siempre en un restaurante, Luisa también trabaja cuidando una señora, Víctor trabajando en el mismo lugar, él gana bien".

Elsa está enferma. "Yo quisiera que me mandaran de las vitaminas que me compró mi papá, pero son tres paquetitos para que me caigan bien, porque fíjese mami que me siento bien cansada, nerviosa, débil y estoy bien pálida, voy con el doctor para ver que tengo, fíjese que estuve sangrando como quince días y llamé al doctor que me tiene en tratamiento (ginecólogo) de emergencia y me hizo unos exámenes y tuvo que hacerme una pequeña operación para saber porque tenía hemorragia, esto fue el 15 de diciembre".

Y es que las conexiones familiares no desaparecen ni con el tiempo, ni con la distancia. "Bueno ahora voy con los saludos, cuénteme como se encuentra mi papi si ya no se ha sentido mal, salúdemelo dígale que lo extraño mucho y que le mando un beso, también Carmen y Jackeline lo extrañan y le mandan besos y abrazos, dicen que lo quieren volver a ver. Salúdeme a Chico Martínez dígale que lo recuerdo".

Elsa realmente no se ha ido. "Bueno Mamita cuídeseme mucho y no trabaje tanto en la casa busque alguien quien le ayude ¿ahora si se acuesta temprano? Mami también se me olvidaba preguntarle algo acerca de comida, fíjese que he comprado pinol y no me acuerdo a que se le hecha, por favor me manda a decir, quiero cocinarles algo a mis dos hermanos, a la familia mejor dicho. Ok mamita la quiero mucho y la extraño su hija. Elsa".

Han pasado más de 28 años desde que Elsa escribió esa carta, ahora quizás se comunica con su mamita por WhatsApp. Estas son las historias reales que hay detrás de las remesas. Solo deseo que todas las Elsas, a pesar de sus condiciones, tengan un poco de felicidad.