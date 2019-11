Seamos realistas: hoy el destino de los pueblos ya no admite fórmulas estáticas ni miopías consagradas

El realismo es una de las exigencias más contundentes e inescapables del presente, que se ha ido globalizando al ritmo de los movimientos de una realidad que sin duda va autorreconociéndose con una voluntad esclarecedora que no tiene precedentes. Esto no ha sido casual, ni producto de ninguna programación interesada, sino efecto directo de la dinámica de los tiempos, que como nunca antes hacen valer su vocación de gestores de su propio destino. Porque si algo se nos está evidenciando de manera incuestionable en esta modernidad que no hace alarde de sí misma es que los tiempos también tienen destino, así como lo tienen los seres humanos individualizados. Y esta es la primera gran lección del fenómeno actual.

Acabamos de mencionar un término clave y crucial ahora y siempre: lección. Y poner el ojo en dicho término va ubicándonos en el área de las enseñanzas cotidianizadas, que son las que ahora se imponen, a la luz y al impulso de los nuevos esquemas de convivencia y de convivialidad que van haciéndose cada día más presentes y sobre todo más actuantes. No hay duda de que la lógica actual con que se mueve la evolución establece pautas que no son nuevas en sí, pero que sí lo son en lo que a su implantación y a su desenvolvimiento se refiere. Las viejas formalidades están notoriamente desfasadas, y esa es la muestra viva de que el imperativo es innovar de veras, sin excusas ni pretextos, sin desvíos ni desvaríos.

Las fórmulas estáticas se incrementaron y se instalaron con arraigo que parecía incontrastable durante las épocas anteriores, y muy particularmente a lo largo del período que se extendió entre 1945 y 1989; es decir, los 44 años en los que la rígida bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo vigente con ánimo de permanencia sin fin. Esas fórmulas pétreas fueron los puntos principales de la demolición que vino en los años inmediatos, y que viene estando presente con creciente vigor hasta la fecha, manifestándose así como uno de los elementos más característicos del acontecer actual. Ahora, ya prácticamente nada es estático, lo cual grafica un cambio de fondo que nadie puede ignorar.

Las fórmulas estáticas que mencionamos en el título de esta Columna tienen un claro origen ideológico. Las ideologías están marcadas principalmente por los criterios que al respecto prevalecieron en el siglo XIX y que cuajaron en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad de dicho siglo eso encarnó en la atrincherada bipolaridad prevaleciente durante la mayor parte de ese último siglo, hasta el colapso inesperado de tal esquema. Aunque las reminiscencias nunca faltan, ya es patente que no hay cómo revivir dichas fórmulas, y eso abre perspectivas a la vez inspiradoras y demandantes. Inspiradoras porque alientan a recrear enfoques y demandantes porque están forzando a asumir la creatividad histórica.

Las que llamamos miopías consagradas son aquellas limitaciones visuales que sólo son capaces de abarcar lo inmediato, dejando todas las perspectivas flotando en una invisibilidad ni siquiera advertida. El subdesarrollo, en cualquier forma que se manifieste, tiene en su base una miopía aprendida, que se va haciendo endémica en la medida que no se le busca ningún correctivo. Las condiciones que provienen del momento presente, en el que la lógica globalizadora impulsa todo tipo de aperturas, promueven por su propia cuenta la salud visual en clave histórica, y es lo que más caracteriza esta contemporaneidad tan reveladora y tan proclive al destape de horizontes desde todas las terrazas existenciales.

Los salvadoreños que estamos aquí en este momento nos hallamos imperiosamente llamados a sacudirnos todas las brumas mentales y todas las cataratas visuales, para así empezar a integrarnos sin retorno al contexto vigente, que es el que nos toca administrar con todas las antenas orientadas a nuestro favor. Ya es hora de que eso se dé sin reservas ni remilgos, después de tanto tiempo de estar atrapados en aquel inmovilismo de voluntad y de acción que se llegó a hacer endémico hasta el punto de no parecer reversible en ningún sentido. Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario: El Salvador es una sociedad con vida propia, y por consiguiente con tareas y proyectos propios. Eso es lo que hay que potenciar de aquí en adelante.