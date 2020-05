¿Seguimos igual, peor o más unidos?

Cuando el ser humano sobrevive a una experiencia traumática o dolorosa, puede presentar dos tipos antagónicos de respuesta: amargarse o transformarse. En nuestras manos está el cómo sobreviviremos a esta crisis: podemos fomentar conductas interdestructivas o autodestructivas; o podemos sacarle una enorme ventaja y aprendizaje a esta experiencia.

La crisis generada por esta pandemia ha desatado comportamientos que van desde los más disfuncionales hasta los más alentadores.

Entre los comportamientos menos deseables, hemos visto la actitud de "tomar ventaja", conductas cortoplacistas, acaparamiento y manipulación de precios, entre otras. Hemos visto actitudes que oscilan desde la "negación de la realidad" con el respectivo incumplimiento de normas de distanciamiento social, hasta conductas paranoicas y obsesivo-compulsivas. Cualquiera de estas reacciones, algunas irracionales y hasta egoístas, se relaciona con la necesidad humana, cruda y natural, de asegurar la supervivencia.

Por otra parte, la crisis ha generado nuevas y esperanzadoras realidades: el planeta está respirando mejor; las personas están valorando más las pequeñas cosas de la vida, como encontrarse, pasear, caminar, entre otras; lo que ha hecho resurgir comportamientos de unificación familiar, generosidad, espiritualidad, solidaridad, nobleza y agradecimiento.

Los humanos tendremos que decidir si aprendemos de esta experiencia o si solo la sufriremos, sin crear nuevas formas de entendernos y de interactuar.

Ahora los enemigos no son los otros miembros de la raza humana. La humanidad se está enfrentando a un "enemigo común", casi desconocido. Más bien, debiéramos ver a los otros seres humanos como nuestros aliados y compañeros de lucha. ¿Qué sentido tendría, en una circunstancia como esta, buscar confrontaciones y discordias? No obstante, las sigue habiendo; más bien, a medida que avanza la crisis, van cobrando más fuerza acciones confrontativas, saboteadoras y discursos poco colaborativos.

Es válido que, a través de las redes sociales, toda persona que tenga acceso a un dispositivo con internet pueda expresar su pensamiento libremente; no obstante, esa libertad no debería estar divorciada del respecto y la consideración humana, sin llegar a la ofensa y a la mezquindad.

Este es un momento para que estemos más unidos y seamos más solidarios. Si esta experiencia no nos unifica, ¿qué lo hará? Necesitamos asegurar que nuestro aporte, en esta "hora de la verdad", sea realmente valioso. Al expresarnos, cualquier analista social o político, o cualquier ciudadano, no deberíamos utilizar nuestra "exposición pública" para insultar o agredir a personas que no piensan o actúan como nosotros. Más bien, como ciudadanos, nuestro mensaje a la sociedad debería estar cargado de esperanza, de fe y de unidad. ¿Quién nos ha constituido jueces para condenar o absolver a otros?

No es momento de pretender cambiar el pensamiento de los demás a través de insinuaciones o declaraciones confrontativas. La mentalidad de las otras personas es algo que se ha venido construyendo a lo largo de los años de sus vidas y sus experiencias. Es absurdo pretender que vamos a transformar el pensamiento de los demás descalificando sus ideas o mofándonos de sus acciones o planteamientos.

Esta no es una época habitual o corriente; nos enfrentamos a una realidad realmente insólita. No es momento para que prevalezcan las ideologías o los intereses partidarios o económicos; es momento de volver nuestra mirada a lo realmente importante, a nuestra vida interior, a nuestra esencia como "raza humana" y mostrar una postura más humilde y abierta a la unidad, la solidaridad y la misericordia.