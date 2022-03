Seis de cada diez

De cada 10 centros educativos en nuestro país, seis están en condiciones deficitarias. Esto significa que solo cuatro de cada 10 centros educativos tienen condiciones físicas decentes.

De cada 10 centros educativos en nuestro país, solo seis tienen escritura a favor del Ministerio de Educación aunque no todos están registrados en el Centro Nacional de Registro (CNR). Esto significa que solo el 60 % de los centros educativos del país tiene seguridad jurídica y puede ser beneficiario de inversiones públicas para mantenimiento y mejora. El Ministerio de Educación no puede hacer inversiones de reparación ni mejora en el 40 % de los centros escolares.

Esto no es nuevo y quien sabe si este gobierno podrá resolverlo. No es nuevo ver fotografías en medios de comunicación con escuelas con techos a punto de caerse. No es nuevo ver fotografías en medios de comunicación con ramadas que dicen llamarse escuelas. No son nuevos los llamados de docentes, de directores y de padres de familia a las autoridades para que intervengan. Y no es nuevo no hacer nada.

Por años los diferentes gobiernos, incluyendo este, hacen diagnósticos sobre la infraestructura educativa y las condiciones jurídicas. Una y otra vez se ha conocido el presupuesto necesario para convertir espacios físicos en centros educativos. Una y otra vez se han escuchado declaraciones de funcionarios sobre la voluntad y el compromiso por dar seguridad jurídica a los centros educativos. Y después de las declaraciones, poco o nada sucede. Las intenciones quedan atrapadas en la burocracia.

Nadie pone en duda que el ambiente escolar es fundamental en el aprendizaje efectivo. El ambiente incluye la calidad de la construcción de la infraestructura. Hay centros escolares que no se han recuperado del impacto de sismos y terremotos, de las tormentas tropicales que han afectado al país ni de los robos o saqueos que frecuentemente se conocen. Estos centros representan riesgos para la población estudiantil. ¿Hay supervisión para adoptar medidas?

En el ambiente escolar también son determinantes las relaciones sociales y laborales que se generan. La armonía, el respeto, la autoridad, la disciplina, la limpieza, el ornato, el cuidado y conservación de los activos y entre otros, la comunicación efectiva, son factores que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los actores convocados al centro escolar: docentes, alumnos, padres y madres, personal administrativo y otros.

Hace seis años se hizo un esfuerzo de actualización de información diagnóstica en el tema de infraestructura escolar con participación especializada. Tres grandes deficiencias se identificaron. (1) Insuficiente infraestructura disponible (5,180 centros escolares) para satisfacer la demanda educativa generando un problema de cobertura. (2) Severos déficits en gran parte de la infraestructura por las malas condiciones que tienen 2,953 centros educativos (57 % del total). (3) Inseguridad jurídica de 4 de cada 10 centros educativos que impide hacer cualquier inversión.

En ese momento se hizo una estimación de lo que significaba reemplazar centros escolares en condiciones deplorables, hacer reparaciones correctivas en techos, sistema eléctrico, puertas, ventanas, cielo falso, piso y defensas. Adicionalmente, se estimó la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura para asegurar que todos los espacios escolares se transformaran físicamente en centros escolares. Esto significa que tengan espacio para biblioteca, laboratorios, prácticas artísticas y culturales, laboratorios de ciencias, canchas deportivas y aulas de informática.

Para tener una infraestructura acorde a una educación integral y de calidad, se estimó necesaria una inversión de alrededor de cuatro mil millones de dólares en diez años. Esto representa un esfuerzo de país necesario e impostergable para dar seguridad a la población escolarizada. Se propusieron acuerdos para destinar cuatrocientos millones anuales a infraestructura escolar.

El ministro interino de Educación anunció la inversión de $44.4 millones para mejorar la infraestructura de los centros escolares del sector público. Esto representa el 11 % de la inversión anual necesaria programada. ¿Y el resto?