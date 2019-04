La selección adversa es un concepto útil que se utiliza en economía para describir lo que acontece cuando un determinado actor selecciona la decisión menos conveniente, en cierta circunstancia. La noción de la problemática tiene a su base una información incompleta o asimetría de conocimientos entre individuos, empresas o Estados, que no les permite escoger la mejor opción.

Este defecto se ha aplicado a varios aspectos del mercado. Por ejemplo, se utiliza para describir lo que ocurre cuando una compañía de seguros otorga servicios sin conocer a cabalidad cómo enfrentan sus clientes los riesgos de salud. O también, lo que pasa cuando un consumidor no puede verificar completamente lo ofrecido, y escoge una opción que no lo satisface.

Sin embargo, también es aplicable al Estado. Aunque, en promedio por cada año de estudio, en el sector público se obtienen remuneraciones o salarios más altos que en el sector privado, es frecuente que la selección en el ámbito público se incline –en muchos casos– hacia la preferencia de contratar personal con menos capacitación o quizás menos idóneo, lo cual, además de ser una acción desafortunada, trae consigo externalidades negativas que afectan a toda la población.

Los cambios constantes de gobierno también introducen sesgos políticos para escoger a los funcionarios, lo cual lleva a un problema de selección adversa con información asimétrica. Los nuevos "generales" no conocen a cabalidad los conocimientos y la capacidad de aportar de los que ya están contratados, y los ven con recelo por no ser de "los nuestros". Los ya contratados no reconocen que los que vienen traen nuevas energías y pueden incorporar nuevos elementos; por otro lado, otros "generales" pueden pensar, que, para recompensar los esfuerzos en campaña y reforzar afinidades partidarias, los nuevos deben de ser del grupo político que ganó, aun si no saben o desconocen en la práctica la ley que suscribe las atribuciones y funciones que van a desempeñar. También otros ajenos o "nuevos", tanto a las campañas como las instituciones, observan más desgaste que oportunidad de servir. Por el bien del país, será necesario que la nueva administración muestre sabiduría para decantarse hacia las mejores decisiones.

El contrapeso a esta realidad proviene de una institucionalidad fuerte que camina a paso lento. En este sentido, son importantes los esfuerzos realizados por el recién fundado "Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública", conformado por varias instituciones de la sociedad civil, que ha estado promoviendo la discusión de una nueva Ley de Servicio Público que dicté cómo las contrataciones de los servidores públicos deben realizarse con base en el mérito.

En definitiva, para que la vocación consiga sobreponerse al oportunismo y la administración pública eleve su desempeño debe destacar como guía el mérito, la constancia y la capacidad demostrada; de lo contrario, los esfuerzos continuarán sin dar frutos, los recursos en vez de utilizarse convenientemente se desperdiciarán y no se superará la selección adversa.