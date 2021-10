Semos buenos o semos malos

Juzgar el pasado es un privilegio. Los días transcurridos, convertidos lentamente en décadas, disipan la neblina de las ideas confusas.

La mayoría de las personas creemos que de haber caminado por Berlín en los años treinta del siglo pasado plantaríamos resistencia al fascismo; que durante la lucha por los derechos civiles en Alabama en la década de 1950 caminaríamos al lado de las personas a las que no se les permitía tomar un lugar en el autobús solo por el color de su piel; o que habiendo vivido en Pretoria en la década de 1980 usaríamos el sentido común frente al sinsentido del apartheid.

No nos creemos capaces de abusar ni de permitir el abuso sobre una minoría, aunque fuésemos parte de la mayoría.

No pocas veces, solemos ser duros en nuestros juicios hacia los líderes que abusaron de los más débiles; y, además, también juzgamos con severidad a las personas comunes que no se atrevieron a posicionarse contra la injusticia y el dolor de los perseguidos y marginados, lo que de cierta forma nos hace sentir mejores.

¿Pendenciero yo? ¿Abusador yo? ¿Cobarde yo?

Sin embargo, la injusticia, la persecución y los abusos no siempre son fáciles de distinguir cuando se está en medio de ellos. No fue fácil entonces y no es fácil ahora.

Entonces como ahora, se ven como situaciones aisladas, e incluso lejanas, la persecución política, el ataque a las instituciones y los abusos de poder de los más fuertes. El miedo, el odio, la pusilánime condescendencia e incluso el deseo de venganza nos lleva a tolerar lo intolerable.

Cegados por la ira, que se multiplica por cada dólar desfalcado mientras miles sufrían las consecuencias de la corrupción, por las promesas no cumplidas, por las decisiones abusivas de funcionarios que se pusieron primero a sí mismos olvidándose que eran servidores públicos y solo vieron en la política un medio para enriquecerse; los ciudadanos ceden ante el populismo y entregan su libertad a aquella persona que de manera simplista ofrezca lo que están esperando escuchar.

Ser valientes en los días que corren en El Salvador es difícil, pero es lo que el país necesita. Sus ciudadanos están deslumbrados por las mentiras de un gobierno que aspira a perpetuarse en el poder y busca los fusiles como seguro.

En algún momento volveremos nuestra vista sobre este periodo histórico, en el que cualquier demente se cree un instrumento de Dios, e inevitablemente deberemos preguntarnos (y respondernos) dé qué lado estuvimos mientras se desmantelaba la democracia en el país.

Solo algunas personas son capaces de ver con claridad en la oscuridad. Desde una prisión, el reverendo M-Luther King nos hizo ver que la injusticia cometida en cualquier lugar constituye una amenaza a la justicia en todas partes; y que cualquier cosa que afecte a una persona de manera directa, afecta indirectamente a todos. El clérigo se lamentaba: "En nuestra generación, no vamos a tener que arrepentirnos solo por las odiosas palabras y acciones de la gente de mala voluntad, sino también por el atroz silencio de las buenas personas".

Al pasar de los días –ojalá no– nos apenaremos por haber callado ante las injusticias del régimen de Bukele y no haber reaccionado a sus exabruptos. Nos dará pena la cobardía, pero no podremos alegar ignorancia. Con el paso del tiempo y cuando se haya difuminado el espejismo del régimen, diremos como aquellos ladrones en el Chamalecón del que nos contó Salarrué: ¡Semos malos!