El oficialismo ha vuelto a crear un caso absurdo –pero paradigmático– ex nihilo como sabe tan bien hacerlo. ¿Para qué? Para desviar la atención, para crear divisiones o solo por su gusto de molestar ya comprobado. Pero hay fundamentalmente dos problemas. El primero es que aplican futilidad, vanidad y ridiculez en temas serios y graves que merecen mucho más que eso, como lo es el acoso. El segundo es que muestran lo que son capaces de hacer, es decir, de lo peor, con una justicia a fines y todo el peligro que eso conlleva.

Este martes 7 de diciembre, la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda puso una denuncia contra la investigadora Jeanette Aguilar por supuesta difamación en redes sociales. Lo que se le reprocha a Aguilar es esta frase que escribió en Twitter en reacción a una publicación sobre supuestos gastos de Pineda: "Como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar".

Desde entonces, la investigadora ha sido intimidada, entre otros por el jefe de la bancada oficialista de la Asamblea, Christian Guevara, cuando son ellos los que suelen difamar con violencia las voces opositoras, además de esconder y proteger dentro de su fracción a individuos que han sido acusados de verdadero acoso. Y todo esto, en un país de desapariciones, de homicidios y feminicidios. La hipocresía y el cinismo en su paroxismo.

Otro elemento que debe llamarnos la atención y preocuparnos es el uso que se está haciendo del aparato judicial, al jugar con la confusión clave que busca crear un poder autoritario entre la idea de justicia y las decisiones tomadas por las instituciones que deberían encarnarla y que representan precisamente todo lo contrario. Es lo que esconden estas palabras de Pineda: "tenemos la verdad de nuestro lado". No tienen la verdad, pero sí los jueces. Eso es lo que pasa cuando se le da el poder a gente que sueña tanto con tenerlo sin ser del todo apto para ejercerlo.

La verdadera víctima en este caso, Jeannette Aguilar, no es cualquier ciudadana. Lo que hay que entender es que más que el individuo se está atacando lo que representa: la academia. No es anodino que el oficialismo ya conocido por sus hazañas contra la ciencia, los científicos, profesores, investigadores y periodistas, arremeta contra Jeannette Aguilar y por lo tanto, contra la institución donde ella trabajó hace unos años y que cristaliza la frustración y envidia del poder: la UCA.

Y Aguilar tampoco es una académica común y corriente. Es una investigadora reconocida en temas de violencia y seguridad, que ha sido una de las principales voces en cuestionar y criticar la gestión del gobierno actual con su falso "Plan Control Territorial". ¿Será una coincidencia?

Hay que entender bien las señales que nos están mostrando: el oficialismo está en guerra abierta con la academia, y eso es siempre peligroso. Sobre todo en nuestro país con nuestra historia reciente. No lo olvidemos.

Los que aún no lo ven aún no sufren las injusticias por venir; no habrá excepciones, todos serán traicionados, a menos de formar parte de los pocos amigos privilegiados. Porque como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar.