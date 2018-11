Señora Madriz, desista por favor

El entrampamiento en la elección de magistrados, casi 120 días de retraso, nos tiene en la más grave situación institucional de la democracia reciente, juristas distinguidos la han calificado como un golpe de Estado, ya que el Ejecutivo es quien decide sobre constitucionalidad, no hay Corte y las leyes que hace la Asamblea, las veta. La ley contempla que el veto puede regresar a la Asamblea y la mayoría calificada, 2/3 de los diputados, puede superar el veto. Ahora, sin Corte, el presidente impunemente se ampara en la Sala de lo Constitucional que tendría la última palabra, al no tener sala, el Ejecutivo es el único que decide en materia de constitucionalidad de leyes. No hay balance de poderes, en efecto es una forma de golpe de Estado.

El golpe de Estado no lo ha dado el ejército como se acostumbró en las décadas de militarismo, esta vez viene de dos fracciones en la Asamblea Legislativa, las fracciones del FMLN y GANA, la más ardiente defensora de la candidata que las demás fracciones no aceptan, basados en la evaluación con los otros candidatos a magistrados. Asimismo se ha señalado que su cercanía con el FMLN puede inclinarla a no ser imparcial en su actuación.

El camino de elección ha sido tortuoso y aunque desde el principio estaba claro que la situación era la que tenemos, los partidos de la oposición fueron blandos en ponerse claramente en el dique seco y exponer la piedra de tope de la elección, la exigencia del fatídico combo GANA-FMLN sobre la elección de la señora Madriz o no dan sus votos.

Hoy está claro para toda la ciudadanía, pero por unos meses permitieron que GANA-FMLN y sus corifeos hablaran que buscaban reparto de cuotas, desafortunadamente fueron blandos en exponer a los malos ante la ciudadanía, no sabemos si inocentemente creyeron que llegarían a acuerdos, los engañaron prolongadamente, si fue o por blandengues o algo más, grave error, con los corruptos no se puede ser blandengue.

Llegamos peligrosamente cerca a la elección de fiscal y si aún no hay Corte, con seguridad GANA-FMLN usarán sus votos como moneda de cambio para un resultado favorable a sus intereses. Grave.

Las instituciones clave en el combate a la corrupción son la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Qué se puede pensar de las maniobras legislativas en este sentido, claro como el agua que es para bloquear las acciones en persecución de la corrupción... un buen número de diputados de los que votan, de casi todos los partidos, están bajo señalamientos de malos manejos por la sección de probidad de la Corte. Si tiene plumas impermeables, membranas en las patas, pico chato y parece pato ES pato. El entramado de corrupción de diputados no se ha desmontado y son los que nos tienen en esta situación.

Para los juristas, ¿cómo y de qué podemos acusar ante que tribunales hoy o más tarde a estos delincuentes?

Para la señora Madriz hasta ahora solo se le señala de tener menores calificaciones que sus colegas aspirantes, pero ahora está en el ojo del huracán, su prestigio será cuestionado de tal manera que puede quedar señalada para siempre sin haber hecho nada malo aún, excepto permanecer como piedra de tope.

Desista, señora Madriz, aún es tiempo. Si lo hace no solo no será señalada con los malos, será visto como un acto de decencia patriótica.