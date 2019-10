De autoría desconocida, siempre he tenido presente este ideario alrededor de lo que es ser empresario: "Yo no conozco promotor industrial que viva tranquilo: no conozco un empresario promotor que tenga buen dormir; no conozco un empresario con su industria en crecimiento que lleve una vida plácida y feliz.

El manejo de las empresas es un arte difícil, muy duro, porque al empresario se le reprocha dentro de sus consejos; en el esfuerzo social para que cumpla normas y estándares de calidad; se le reprocha el forcejeo en las negociaciones obrero-patronales; se le reprocha para que baje precios y pague más impuestos; se le reprocha para que no agote su paciencia, ni fuerza de resistencia y no venda a un competidor extranjero; se le reprocha que no vaya al paso de la tecnología; se le reprocha que tenga dinero y se le reprocha que no tenga el suficiente capital para ser el mejor empresario del mundo; se le reprocha que no crezca al ritmo de la imaginación de la gente que no sabe de industrias ni de empresas.

Al empresario, de quien no se admiten fallas o errores, generalmente se le atribuyen una serie de abusos y deméritos, que lejos de clarificar la comprensión de su papel en la sociedad, enturbian su comprensión incluso con las más terribles maquinaciones".

"Ser empresario no es para cualquiera", se titula un interesante video sobre lo que es ser emprendedor. Tu familia te hará reclamaciones porque "trabajas mucho" o "nunca te ven". Tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque te sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien te tendrán envidia, dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto, hablarán de cómo "se debería haber hecho", aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá: ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas un préstamo? ¿Te ayudo a recomenzar?

En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valorará. Y aun así tienes fe, luchas por un sueño y estás mejorando la vida, no solo la tuya sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios, las grandes obras, las campañas electorales, todo, se hace con los impuestos que pagamos. Por ello emprendedores y empresarios, desde el que pone una abarrotería, una carpintería, un taller hasta los grandes emprendedores... ¡Los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho! Y, sobre todo, están en mis oraciones, porque solo quien carga el saco sabe lo que pesa.

El Salvador necesita muy buenos empresarios. Requerimos de muchos y buenos empresarios. El Estado salvadoreño tiene que ayudar a formarlos, a defenderlos, a mejorarlos y hacerlos pilares del desarrollo económico-social, porque los empresarios son indispensables en la creación de centros de trabajo y de producción. Los empresarios, a través de las fábricas, de los centros de trabajo, son los mejores vehículos para redistribuir la riqueza. Las empresas son el mejor instrumento para hacer justicia social, y la mayor garantía para que los países progresen y se desarrollen equilibrada y democráticamente, cordialmente entre sus habitantes.