Los servicios públicos municipales son determinantes en el desarrollo. Los gobiernos locales son responsables de la prestación de cinco servicios clave. El servicio de aseo, barrido de calles, recolección y tratamiento final de basura es responsabilidad del municipio. El servicio de cementerios, los servicios funerarios y el control de los cementerios municipales y particulares es responsabilidad del municipio. El servicio de policía municipal es responsabilidad del municipio. El control y desarrollo de la nomenclatura y ornato público es responsabilidad del municipio. El registro y actualización del estado familiar es responsabilidad del municipio. Cuando los servidores públicos municipales dejan de prestar estos servicios se irrespetan contratos y las consecuencias las pagamos todos.

Los servicios públicos de agua, de salud, de educación y de seguridad son determinantes en el bienestar y el desarrollo. Todos generan debate. El primero ha sido objeto de múltiples iniciativas para asegurar el uso y disfrute del vital líquido a toda la población porque el derecho al agua es equivalente al derecho a la vida, sin agua no hay salud. ¿Queremos disminuir enfermedades? Hay que asegurar acceso a agua y saneamiento básico. Sin esto, difícilmente se disminuye la morbilidad y la mortalidad. Sin acceso a agua de calidad y sin asegurar un ambiente libre de contaminación (especialmente la que generan los buses de transporte colectivo), difícilmente tendremos salud. Leyes aplicables a estos temas abundan, aunque sus resultados son limitados. Los servidores públicos vinculados a la prestación de servicios públicos nacionales de agua y de la salud son clave. De su voluntad, de su competencia y de su decisión depende la calidad del entorno inmediato.

Educación es un servicio que indiscutiblemente todos reconocemos como fundamental para el desarrollo aunque el reconocimiento no siempre se traduzca en prioridad. Nuestro país ha avanzado en los indicadores de educación. No ha sido necesario suscribir convenios internacionales para generalizar la educación primaria superando la discriminación de niñas. ¿Hay discriminación de género en educación? Con las estadísticas nacionales disponibles, se reconocen los esfuerzos familiares y nacionales por cerrar brechas de género corriéndose el riesgo de que, más temprano que tarde, se tendrá que hacer esfuerzos para no dejar atrás a los hombres. Hay que analizar las estadísticas de retención y finalización en los niveles de educación media y superior para visualizarlo. Lo que hacen y dejan de hacer los servidores públicos contratados para prestar servicios educativos a la gran mayoría de la población es determinante en el desarrollo. El reto rebasa estar o no inscrito y el de continuar inscrito. El reto y la responsabilidad tienen que ver con los aprendizajes significativos. Y en esto, hay mucha tela que cortar. Los estudiantes están llegando a tercer ciclo sin competencias de comunicación efectiva y mucho menos, de lógica matemática. Hay que tener presente que la oportunidad de empleo y ocupación exige competencias básicas.

La seguridad pública es un servicio público que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos a la vida, a la libertad y al domicilio y residencia. Los servidores públicos se ocupan de los homicidios insistiendo que han disminuido y en su insistencia han demostrado que dejan de lado las desapariciones, las muertes por accidente de tránsito y las extorsiones que obligan a muchos a abandonar sus hogares y pertenencias. La seguridad pública no tiene que ver con el número de arrestados y condenados, tiene que ver con la convivencia y la cohesión social y esto sigue en el tintero.