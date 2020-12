Como un golpe traidor del corazón y de la memoria, salta la nostalgia. Pero la noche que se aproxima, quizá ahora desnuda de los excesos que acostumbramos, no debe desolarnos.

Sí, en muchos hogares ya no estarán una madre, un padre, un esposo, una hija. Todos les recordaremos esa noche, lo que fueron, los sentimientos que nos regalaron, la temperatura de su corazón, el ritmo de su risa, todo aquello que ahora delinea una silueta a la que cuesta acostumbrarnos.

No menos difícil es que también fuimos ausencia y que desde hace meses deambulamos con muchos abrazos atragantándonos el pecho. Son los abrazos que en señal de consuelo, de pésame o de esperanza debimos y no pudimos dar. Y saber que no estuvimos cuando nos necesitaron, que aquellas palabras que por no darlas en un WhatsApp se quedaron sin decir, ha hecho de ese saldo del cariño una cruz.

Que estamos apesadumbrados es un modo de resumir el ánimo de estos días; otro modo de describirlo es que aunque sobrevivimos, casi nadie quiere celebrar la vida.

Es que juntas, dos verdades nos conmovieron para siempre: la primera es que la vida es frágil; la segunda, que no tenemos control sobre lo inevitable. Y así, si bien la mayoría nos entregamos al ritual higiénico movidos a veces por la convicción y otras por el terror, por qué algunos se contagiaron y otros no, por qué algunos son asintomáticos y otros no, por qué algunos vimos la luz de esta mañana y otros no, es para el común de todos un misterio.

Convencidos de que los cuidados convencionales que nos han recomendado de modo espartano pueden no ser suficientes, muchos han optado por vivir a lo kamikaze. En El Salvador, grandes mayorías vivieron así desde siempre; es solo que a diferencia del virus, el hambre, la pobreza y la marginalidad no dejan víctima asintomática.

Por esa resignación ante lo que consideran el azar de la tragedia, o bien por pura y llana inconsciencia, cada vez que salimos a la calle asistimos a una pantomima de las Navidades de siempre: tráfico despiadado, el estira y encoge del comercio, la barbarie de morteros y metralletas, los rasgos más opíparos de nuestro consumismo.

Son los atajos por los que pretendemos escapar del Minotauro, pero a la salida del laberinto en que se nos ha convertido la vida no se llega por accidente. No adquieres conciencia del tamaño de esta lección sin un ejercicio de humildad, soltando el vademécum que hemos aprendido a recitar, aceptando que pese a nuestra pasión nacional por endilgarle las culpas al que sea, no había modo de acomodarnos para la consternación.

Aunque hoy más que antes sus detalles parecen anecdóticos, cuándo nacemos, cómo vivimos, cuándo morimos, la vida no es un accidente. Algunos vendrán al mundo creyendo que es un lugar para incendiar; otros querrán salvarlo, algunos transformarlo, pero todos gozarán de la misma oportunidad, que es la de servir.

No es poca cosa. Si creemos que el propósito de la vida es trascendental, que solo trascendemos al amarnos como compañeros en el camino, entonces estamos pensados para servir, porque el servicio a los demás es la única manifestación posible del amor en la historia. Y para servir hasta las últimas consecuencias no necesitas ser Dios sino solo persona; médicos y enfermeras de nuestro país y de todo el mundo, heroínas y héroes, nos han dado el ejemplo.

Que el futuro nos encuentre renovados. Que la nostalgia sea un cincel de nuestro carácter y honremos a los que ya no están viviendo valientemente. Y sabiendo que la vida es tránsito, que hagamos de ella un camino es mi deseo.

La vacuna nos hará inmunes, pero solo la conciencia nos hará mejores.

Cristian Villalta

