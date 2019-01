"Si Carlos Calleja gana, será por su trabajo, no por su partido"

Estamos en los días previos a las elecciones presidenciales de El Salvador y el gran favorito de las encuestas al parecer es Nayib Bukele, ¿y por qué digo al parecer? Porque las encuestas han tenido un muestreo muy raro y al parecer algunas casas encuestadoras han sido creadas para dar números positivos al candidato de Nuevas Ideas, ahora asociado con el partido GANA.

Por otro lado, Carlos Calleja, del partido ARENA, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en todos los departamentos del país, llevando un mensaje de armonía y no de discordia en todos los departamentos. Me parece raro que las encuestas no lo pongan como favorito, ya que todas las comunidades lo reciben de manera increíble y con fanfarrias de alegría. Esto podría ser a que las personas no están respaldando en este caso al partido Alianza Republicana Nacionalista, sino a Carlos Calleja, y las encuestadoras hacen caso omiso de esa diferencia.

El término "Devuelvan lo robado" ha sido un himno de parte del candidato de Nuevas Ideas hacia ARENA, mas no lo ha direccionado a su expartido el FMLN, el cual se ha comprobado que en la presidencia de Mauricio Funes se robaron más de $350 millones y él no ha sido sometido a la ley, a diferencia del expresidente Elías Antonio Saca que está en prisión en estos momentos.

Con todos estos problemas encima, Carlos Calleja ha sabido enfrentar todas esas dificultades con humildad y confianza, incluso con su inocencia política, pero con una experiencia profesional que ahora le admiro. Esto acompañado de una excelente candidata a la Vicepresidencia como Carmen Aída Lazo, graduada de Harvard y proveniente de la sociedad civil, hacen la propuesta presidencial mejor preparada de la era moderna en El Salvador y seríamos totalmente beneficiados de tener al fin personas graduadas y preparadas en el Poder Ejecutivo del país.

Veo en ARENA una nueva cara, y que no responde a la antigua ultraderecha, sino más bien a la nueva derecha que está en contra de la corrupción, en contra de la burocracia, en contra de pactos secretos y a favor del crecimiento económico que tanto necesitamos. Un país que intentará renovarse con buenos elementos a través de personas con integridad comprobada y trabajo social comprobado en El Salvador y con alianzas extranjeras.

Espero en Dios que El Salvador tenga a Carlos como su presidente y no nos dejemos engañar por likes o memes en Facebook. Recordemos algo: "En una vida de éxitos nada se regala, todo se gana" y realmente Carlos Calleja se merece la presidencia, pero El Salvador realmente lo necesita de presidente.