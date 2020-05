¡Si con acusar bastara, quién sería inocente!

¡Felicidades en el Día y mes de la Madre, que deben ser todos los días de la vida!

1. En 1953 el Dr. Ricardo Gallardo escribió monografía con el título de arriba, en defensa de su honor e imagen por la acusación de delito grave en Carlos Bianchi Arce o Arce Bianchi; por el cual fue juzgado en tribunal de San Vicente y cámara respectiva, y fue absuelto. Lo defendieron los Dres. Arturo Zeledón Castrillo y Jorge Vitelio Luna y hubo dictamen del jurista internacional don Luis Jiménez de Azúa. Agreguemos que el Dr. Gallardo fue profesor de la Universidad Sorbona de París, Francia.

2. En 1961 comencé defensa penal a favor de Manuel de Jesús Cruz y la acusación estuvo a cargo del fiscal Manuel de Jesús Cruz y obtuve veredicto y sentencia absolutoria por el Juzgado de lo Penal de Santa Tecla, fallo del cual el diligente fiscal Manuel de Jesús Cruz interpuso apelación ante la Cámara de Cojutepeque la cual a varios años revocó la sentencia de Primera Instancia y condenó al reo ausente a muchos años de prisión.

3. Interpuse recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia y en 1965 obtuve sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia.

Mi esposa en febrero de ese año dio nacimiento a la primera hembrita, y estando ingresado en clínica privada tuve la sorpresa de que el Br. Miguel Domínguez Parada me llevara la notificación de que la Corte había absuelto al reo mencionado. Le supliqué visitara a don Leónidas Cruz Araujo para que me cancelara los mil colones que me restaba por la defensa y al día siguiente mi amigo me llevó a la clínica 500 colones; poco después falleció don Leónidas quedando pendiente 500 colones.

4. Don Leónidas y la esposa de dicho reo conocían el domicilio de mis padres y ella cada sábado llevaba de 40 a 100 colones de abono a los honorarios; un domingo que visité a mis padres mi madre doña Carlota me informó que la Sra. del reo había llevado 100 colones y yo contento le dije dónde están las "bolas" y ella me dijo que se los había perdonado a dicha Sra. para que con ese dinero le comprara "trapitos" a sus 4 hijos que la acompañaban, todos descalzos y hasta sin camisa, todos entre 9 y 5 años.

5. Me dijo mi madre ante mi triste protesta que Dios me ayudaría en otra forma. En diciembre de ese mismo 1965 me operaron en la clínica otra vez de la misma dolencia, pero gracias a la Divinidad me recuperé pronto y el año siguiente de 1966 obtuve mi título de Dr. en Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, que era la única U que había en El Salvador.

6. Se preguntará el lector la coincidencia de nombres entre el fiscal y el reo y como decía Don Quijote de la Mancha "cosas veremos, amigo Sancho Panza...". Termina así esta breve nota para que pensemos y repensemos en que la justicia no solo es para "el que acusa"... sino que también para el acusado. Así se explica, pues, el porqué del título de arriba.

Finalmente repitamos nuestros parabienes a todas las madres del mundo.