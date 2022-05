Audio

Sí hay bien que dure 100 años

Sin duda soy vieja escuela, pues no hay placer más singular que con LA PRENSA GRÁFICA (en papel) desayunar (la nueva escuela la lee en el teléfono). Qué suerte tenemos de ponernos al día, todos los días, con lo que realmente acontece, leer las opiniones de mis colegas, formar nuestra propia opinión, enterarnos de las ofertas, encontrar las 6 diferencias. ¡Viva la prensa libre!

Además del Día de la Cruz, el 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, así proclamado por la ONU, para reconocer la importancia del periodismo independiente, levantar bandera sobre los ataques en su contra, y rendir homenaje a los periodistas que estiraron los tenis ejerciendo su profesión (QDDGocen).

La libertad de prensa es la columna vertebral de la democracia, pues le cuenta las costillas a los poderosos, para que no se salgan del huacal. Napo Bonaparte se lamentaba que 4 periódicos libres e independientes (como LPG) son más dañinos que mil bayonetas. Es un derecho que damos por sentado, ¡qué dieran los guantanameros, los panas, los chochos, los Putines y los KimJonguneros!

No es sano ni posible, que las violaciones a tan sagrado derecho vayan in crescendo alrededor del mundo: prensa censurada, multada, chantajeada, sin un cinco de publicidad del gobierno. No es sano ni posible, que periodistas, editores y propietarios sean acosados, espiados, detenidos, deportados, y asesinados por informar. "Mejor me callo el pico", culío la lorita Pepita.

Panorama nada alentador. Reporteros Sin Fronteras recién volvió a calificar 180 países en su ranking de libertad de prensa. Al podio de la libertad se suben Noruega, Dinamarca y Suecia. Dichosos los ticos, prensa libre # 8. No sorprende la tierra de Kim, en el # 180, pues ahí nadie puede abrir el pico con libertad. El Salvador preocupa pues pa’tras como el cangrejo: Del # 82 pasamos al 112 en tan solo 1 año. Para acabar de amolar, The Economist informa que 85 % de los humanos vivimos en países donde la libertad de prensa es amenazada.

Pero ahora no estamos para llorar, sino que pa celebrar (suena cuete de vara). Además del Día de la Madre, este día celebramos ¡los 107 años de LA PRENSA GRÁFICA! Fácil decirlo, titánico cumplirlo. Icónicas las empresas de más de 1 siglo que continúan sacando chispa; mención honorífica si se trata de un medio de comunicación.

En El Salvador solo LPG tiene más de 100 años (EDH 86, YSKL 66, TCS 57, El Mundo 55, El Faro 24) gracias a la visión de José Dutriz, el abuelo del actual presidente, José Roberto Dutriz. La misión de los Dutriz: orientar e informar con objetividad. Su brújula, promover la libertad económica, velar por la prensa libre, señalar los abusos, investigar e innovar, siempre independiente (salvo algunos periodistas que se fueron con mejor postor).

Adelante veloz caminante, en tu transformación digital, favorita entre la nueva escuela. Cordón umbilical que mantiene cerca a millones de hermanos lejanos. "Vieran cuántos fans tengo por todo el mundo", pretensiosa la lorita, "me voy a hacer influencer chiz".

"Cantémosle a la tiernita" dice la lorita; claro que sí, y suena el sapo verde todo destemplado. ¡Salud por estimular el pensamiento, la conversación, y el intercambio de productos y servicios!

Sí hay bien que dure 100 años ¡perdón, 107!, y lectores, anunciantes, colaboradores, "canillitas" y agencias de publicidad lo celebramos. ¡Viva la prensa libre! Lucha diaria cuesta arriba, no lo dudo, pero fiel a la visión del abuelo, adelante caminante, se hace camino al andar (suenan más cuetes).

Ahora no trabajamos, pero también les cantamos y brindamos por todas las madres de El Salvador (suenan Chente Fernández y corcholatas de Pilsener).