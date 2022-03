Si no hay ahorro, no habrá dinero ni siquiera para los placebos

Aun si el objetivo final del gobierno es auténticamente asistir a la nación para que no resienta de lleno la inflación de gasolina y diésel, lo que hace no será sino un placebo. Y acá no hay a quién culpar, a quién enjuiciar, comisión legislativa que protagonice un sketch ni performance presidencial que sirva. El margen dará sólo para decidir qué tantos de los costos son compartidos por Estado y mercado y si el régimen tiene fondos para lucir asistencialista en el largo aliento.