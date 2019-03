Si no se activa la plataforma de los entendimientos será prácticamente imposible hallar soluciones viables

Como consecuencia de la configuración de fuerzas políticas y gubernamentales que resultó de los comicios que tuvieron lugar el pasado día 3 de febrero, se ha abierto en el país un escenario con novedades que requieren mucha atención y mucho compromiso, porque en definitiva lo primero que habría que garantizar es que el país vaya funcionando progresivamente para mejor, con independencia de las circunstancias coyunturales que se presenten en forma sucesiva. Para empezar, ahora tenemos que los dos partidos tradicionalmente más fuertes están ambos en la oposición, y la fuerza política que va a gobernar tiene carácter mucho más personal que partidario. Esto abre un espacio sin precedentes, que deberá ser constantemente monitoreado tanto por la ciudadanía como por la institucionalidad para que nada se vaya a salir de control.

Lo esperable sería que se comenzaran a hacer desde ya los movimientos conducentes hacia un ejercicio previsible del poder en sus diversas manifestaciones. Eso requerirá muchas voluntades puestas en la misma dirección y en el mismo tono, sin que nadie tenga que dejar de lado su identidad propia, porque hacerlo sería distorsionar las cosas con consecuencias de alto riesgo para la estabilidad del sistema. De lo que se trata, en verdad, es de que el original desafío que ahora se presenta pueda contribuir a estabilizar las cosas en el país, y que no vaya a comportarse como una invitación desafortunada a las distorsiones y a los desvaríos.

Todos los que estamos al margen del accionar político directo tenemos la responsabilidad de contribuir con los aportes orientadores y participativos que nos sean posibles para que los mecanismos de conducción provean los frutos deseados. Hay que tener presente en todo momento que la democracia no es una actividad mecánica sino un despliegue continuo de iniciativas creadoras, en el centro de las cuales debe estar siempre la lógica de la comunicación, cuyo fruto más beneficioso es el consenso en todo lo que lo requiera.

Nuestros problemas pendientes –entre los que destacan la inseguridad generalizada, el crecimiento económico insuficiente, los déficits en las áreas de la probidad y de la eficiencia, y la fragilidad institucional crónica– no podrán entrar en fase de verdadera resolución si sus tratamientos no cuentan al menos con el mínimo de cooperación entre los distintos actores nacionales e institucionales. Cuando no se da dicho esfuerzo interactivo lo que va prosperando es la desconfianza unida al malestar, como estamos viendo ahora mismo con los roces posteriores a la finalización del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que se hizo en forma muy poco transparente y con cuestionado desapego a la legalidad.

Insistimos por eso en demandar la transparencia máxima en todas las acciones gubernamentales, lo cual garantiza en buena medida que los distintos procesos vayan desenvolviéndose con total apego a la ley y al orden.

Es esencial que principalmente los actores políticos entiendan y acepten sin reservas que su interacción es decisiva para la buena marcha del país, con independencia de las líneas de pensamiento y de las posiciones propias.