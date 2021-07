Si van detrás del parasitismo, incluyan a los de su caldo

Bajo el concepto de sobresueldos, cada vez más en uso dentro de la retórica oficialista como bastión de choque contra opositores y adversarios, se mezclan conceptos que no deben convivir.

Por un lado, se considera sobresueldo al diferencial que personal de gabinetes anteriores percibió pese a que no estaba contemplado en las planillas oficiales. La discusión respecto de este tema se desvía a veces alrededor de si los salarios del Estado son o no competitivos como para que algunos profesionales se decidan por el servicio público y no por el mercado laboral privado; es sin duda un argumento pobre que nunca disculpará esa práctica.

Como muchos de esos exfuncionarios —ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia, técnicos de Casa Presidencial, entre otros— han reconocido al periodismo, no sólo no pagaban impuestos sobre ese ingreso sino que fueron advertidos en su momento de no incluirlo en su declaración de renta.

Así pues, no hay discusión acerca de lo censurable del procedimiento; y a la luz de lo extendido de este vicio desde los gobiernos de derecha, los méritos profesionales no tuvieron nada que ver. Sobresueldos de hasta 10 mil dólares eran suficiente para cultivar una corte de funcionarios solícitos a las peticiones legales o ilegales de la cúpula de turno, un fenómeno particularmente obvio durante el quinquenio de Antonio Saca.

Esa era la principal miseria de esa idea: con dinero público, engordar una tecnocracia servil que les sirviera de fuerza de choque. Es un efecto de esta y de otras prácticas desde el Ejecutivo como la de montar, como ocurre en esta época, una superestructura de intimidación dialéctica a la que disfrazan de sociedad civil a través de difamadores profesionales y mercenarios de la vida política. Sí, aunque la nación espera que el oficialismo versión Bukele haya descartado los sobresueldos del modus operandi del gobierno, los esquemas mentales detrás de esas taras son menos fáciles de desechar cuando algunos de los lebreles de esos gabinetes y secretarías continúan vigentes, ahora pintados de cyan.

Pero la conversación sobre los sobresueldos incluye otro tema: el de los alegados sobornos a periodistas para garantizar una línea discursiva favorable al gobierno de turno. Aunque se ha hablado al respecto durante décadas, hasta la fecha ningún ente contralor ha podido demostrar la realidad de esta práctica, conocida en el caló como coimas o mentas.

La hipótesis es que distintos operadores políticos, algunos de ellos de inveterada vigencia, ofrecían estos servicios a diferentes actores de la vida pública; el único periodista al que se le comprobaron ilícitos relacionados con el gobierno es acusado precisamente de haberse convertido en lobista a favor de Mauricio Funes, pero su participación como criteriado en temas de lavado impidió que se conociera más sobre estos hechos.

El oficialismo se dice interesado en este tema; nunca lo estará más que los periodistas honrados y que los medios de comunicación independientes. Si el interés gubernamental es real, debe ir no sólo tras esos profesionales sino tras los operadores e intermediarios que llevan y traen en esos cuadros de corrupción, según se ha comprobado en otros países.

Y en síntesis, si Bukele quiere auténticamente denunciar esos esquemas de defraudación al erario, debe demostrarlo incluyendo de buenas a primeras a los miembros de su partido, algunos de ellos ligados no sólo a Saca sino a esas mafias que parasitan de la corruptela y la compra de voluntades.