Siempre hay por quién votar

Justo en estos días, miles de latinoamericanos están en las calles exponiendo sus vidas para reclamar su derecho a participar, sin trampas y sin violencia, en la decisión de quién debe ser el presidente de sus países. Y sin embargo, todos los días son acribillados en las calles de Managua o de Caracas sin hacer realidad su esperanza de libertad. Esto es porque recuperar una democracia perdida es infinitamente más duro que conservar una ya construida. En el primer caso hay que morir; en el segundo, basta con participar en el día a día y de cuando en cuando ir a votar con una actitud sana de respeto por quien tiene una visión distinta de cómo se debe dirigir el país.

Desde luego, podemos asumir una actitud indiferente para con el país, porque consideramos que, de todas formas, sin importar quién gane, nada va a cambiar significativamente en nuestras vidas. Pero si decidimos esto, no estamos teniendo en cuenta que en las elecciones no solo se juega lo que podría hacerse mejor, sino también impedir que llegue al poder quien tome acciones que nos hagan ir de retroceso y en caída. Quizá no lo veamos ahora entre la infinidad de problemas que afronta El Salvador, pero aquí todavía hay muchas cosas que nos pueden ser quitadas, muchos derechos que se pueden perder.

La destrucción de las instituciones públicas no ocurre en lugares segmentados, fuera de nuestras vidas. Pongamos por ejemplo, la Presidencia de la República. Desde este cargo se pueden limitar las libertades económicas, hasta un nivel en el que no hay incentivos para producir y por lo tanto, no hay productos elementales que comprar; se pueden instrumentalizar las instituciones de seguridad para desatar violencia política para perpetuarse en el cargo, y quien quiere mantenerse en el poder más allá de lo que la Constitución originalmente permite, debemos creerlo, no es por el ánimo de servir, sino por el deseo egoísta de poder disponer de la libertad y la vida de los demás; puede destruir las finanzas públicas hasta que el Estado ya no pueda pagar las cuotas de sus créditos, rompiendo inevitablemente la economía. No son cosas de otros, sino propias las que se deciden en las elecciones.

Entonces hay que votar cada uno por quien represente la mejor aproximación de nuestra visión de lo que será mejor para El Salvador. Nunca la visión de cada uno coincide exactamente con la de los candidatos que compiten, pero es posible encontrar cuáles están más cerca o más lejos a partir de los principios del partido que lo respalda, pero más importante en estos tiempos, a partir de las posturas de los candidatos sobre el respeto a las leyes y a la Constitución, el ánimo de tratar a todas las personas con respeto en lugar de denigrar sectores o individuos, la integridad de carácter, la preparación, etcétera. Es decir, siempre hay por quién votar.

Finalmente, al votar, debemos saber que cualquiera de los candidatos puede ganar o perder. El triunfador solo es conocido cuando el Tribunal Supremo Electoral entrega los resultados definitivos, y este ha probado ya durante muchas elecciones su vocación de realizar elecciones justas. Hay que votar, y hay que hacerlo con respeto por los demás.