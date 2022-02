Silencio total tras la salida de otro miembro del gabinete

Pero nada explica el alegato de demencia del régimen, que tritura a cualquiera de los peones del presidente con indiferencia y descaro. Los que están saliendo de escena, antes suyo otros ministros de áreas como Salud, Seguridad y Agricultura por decir lo menos, no son criados de Bukele sino funcionarios a quienes se encomendó ingentes tareas para beneficiar a la nación. Si no dieron la talla, si fueron tan incompetentes como para granjearse la exposición y el escarnio aun cuando este gobierno no se lleva con la meritocracia, lo menos que debe hacerse es una exposición detenida de los motivos.