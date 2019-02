Simples exigencias para el nuevo gobierno

Hace 30 años, en febrero de 1989, estaba por elegirse el primer gobierno post guerra civil, hace 15 años Antonio Saca y su grupo cercano visualizaban la llegada al poder para asaltar el erario público y robar nuestros impuestos, cinco años después hacían lo mismo Funes y los "Amigos de Mauricio", en un caso se anunciaba torpemente la "Super Mano Dura" y en el otro se gestaba la "Tregua entre Pandillas"; como sabemos Saca está purgando su condena, Funes tarde o temprano deberá rendir cuentas ante la justicia; sin embargo, el daño que causaron con su corrupción e incompetencia en un país pobre y tan sufrido vuelven sus crímenes fuera de magnitud.

El pasado 3 de febrero ha sido electo un nuevo presidente, lo positivo es que no hubo violencia y que los resultados han sido aceptados por los perdedores, pero en una muestra de rechazo y duda solamente un 50 % del Electorado Total (ET) votó; eso significa que el partido ganador lo hizo con un 27 % del ET, la Alianza liderada por Arena obtuvo un 16 % y el FMLN un 7 % del ET, los tres lucen como verdaderos pigmeos ante los gravísimos problemas que enfrenta el país.

El pueblo salvadoreño sigue en su lucha por encontrar un mejor destino, pero sería irónico que en esa búsqueda el país salte de las brasas al fuego; nadie quiere que el nuevo gobierno falle pues en ese caso perderíamos más de lo que hemos perdido.

Como en cada familia, como en cada empresa, las virtudes de la honradez y capacidad permean hacia abajo en los manejos del Estado y sus instituciones; podríamos preguntarnos: ¿Cómo era posible que con presidentes corruptos o mal preparados como los de los gobiernos anteriores el país saliera de la descomposición social que creó la guerra civil? Con contadas excepciones, y siempre hay excepciones a la regla, han desfilado en puestos importantes del gobierno personas no idóneas y corruptas. Otros exfuncionarios han sido acusados en los tribunales por apropiación de nuestro dinero o por la voz pública debido a su ostentación; los setecientos millones de dólares defraudados por Saca y Funes podrían duplicarse si se computan los robos de dichos exfuncionarios incluyendo diputados y hasta miembros del Poder Judicial; esto también causa que la mediocridad y desaliento se esparza por todo el país, puede decirse con propiedad que no ha existido un liderazgo ejemplar.

Las expectativas se vuelven más tenebrosas pues el nuevo gobierno heredará una situación fiscal sumamente frágil con la sombra de la inseguridad siempre acechando, se necesitan esfuerzos hercúleos de personas honradas y preparadas para enderezar el legado de corrupción e ineptitud antes expuesto. A lo anterior se agrega la incertidumbre creada en el mundo por el caos del gobierno de EUA, si bien hay señales de que la última elección del Congreso en ese país está aproximando el retorno de la razón, llevará al menos dos años para que la situación se estabilice, pero no está lejos el espectro de una recesión como la creada por el gobierno republicano de George Bush en 2008.

Debemos exigir honradez y capacidad al gobierno que tomará posesión el próximo primero de junio. ¿Será posible que al igual que en el caso de los gobiernos anteriores hay políticos ineptos y corruptos que ya se relamen con el sueño del poder y el dinero fácil? Creo firmemente que la mayoría de los salvadoreños debemos demandar y estar vigilantes para que eso no suceda otra vez y trabajar para que la débil llama del Bien Común se fortalezca y se imponga.