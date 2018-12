Sin Filosofía ni Matemáticas: Estamos perdidos

Estamos en crisis, y el fenómeno que vivimos se va agudizando; el problema sustancial es la ausencia de lógica y de ética, así como el predominio de lo absurdo. Vivimos de espaldas al pensamiento filosófico y matemático. La gente está construyendo religiones con dioses a su medida y creyendo en soluciones mercantiles. La vida es –al parecer– hacer dinero y comprar, y las economías nacionales, regionales y globales no aceptan el no-crecer.

Poco a poco desaparecimos de las universidades, colegios y escuelas la filosofía, mientras toleramos una matemática mediocre para pasar exámenes. Mientras tanto, las redes sociales y su potencial ubicuo, unido al híper valor de la imagen y el video, agilizan y reducen las capacidades de pensar, diseñar y utilizar la razón en función de la vida misma. Sí se crea, pero en función de la innovación y del mercado.

Estamos arrasando con todo, como si los recursos fueran infinitos, y a la vez estamos contaminando y generando tanta basura, como si los océanos fueran de capacidad ilimitada; ya consumimos micro-plásticos, sustancias tóxicas y hormonas por doquier, y el cáncer y otras enfermedades avanzan a pasos agigantados. Parece que no nos interesa el legado histórico que sustentó a las civilizaciones, desde los presocráticos hasta la Escuela de Frankfurt; tampoco nos importa utilizar aritmética, álgebra, lógica, conjuntos, modelos, sistemas, geometría, probabilidad o estadísticas para solucionar los problemas que nos aquejan.

Sin matemáticas de buen nivel no podemos estructurar un pensamiento lógico, mientras que sin filosofía carecemos de capacidad para desideologizar y poder analizar la realidad desde un enfoque holístico; sin matemáticas ni filosofía estamos condenados a ser "agentes" (que simplemente hacen) o "actores" (que simplemente repiten) soslayando la posibilidad de ser "autores" (creadores); sin matemáticas ni filosofía, carecemos de la capacidad ética de "cargar-con" la realidad, superando el "encargarse-de" o "hacerse cargo-de", esto implica una dimensión ética de existir en una sociedad desigual y desfavorecida como la nuestra; y las preguntas que nos dan la razón son: ¿Quién lo inspira?, ¿en quién confía usted?, ¿quién es su modelo?

Las capacidades matemáticas y filosóficas deben cultivarse en los sistemas educativos para transformar las personas en ciudadanos, demócratas, académicos, profesionales, políticos; gente educada y culta, que pueda hablar, escribir y comunicarse, que respete la naturaleza y las leyes y que sea constructor de cultura y de civilización. Y esto no es fomentar una élite, es simplemente garantizar el marco de ideas y cultura para sobrevivir de modo razonable.

Al observar nuestros sistemas: político, judicial, electoral, educativo, económico, etcétera, debemos darnos cuenta de que no solo estamos fallando, sino siendo testigos silentes de este descalabro. No avanzamos, estamos peor, no vemos a ese "hombre que calculaba", ni son importantes las preguntas kantianas: ¿Qué puedo hacer, saber, esperar...?

"El mundo de Sofía" de Jostein Gaarder y "Merlí" de Héctor Lozano y Vernada TV han intentado salir al rescate para situar a la filosofía en el lugar que se merece; un lugar, por cierto, que ha sido sustituido por Google o el iPhone; y está muy bien que utilicemos las tecnologías, pero debemos ante todo enseñar a pensar y a utilizar la lógica como una herramienta propia para tomar decisiones más responsables e inteligentes a favor del ser humano y del medioambiente.