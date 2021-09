"Sin audiencia no hay arte"

No soy mucho de salir y en especial en estos tiempos en los que debemos cuidarnos, pero el sábado recién pasado mi hija me convenció de ir al teatro a ver la obra "Busquen al tenor". Ella compró los tiquetes en línea con asientos asignados, la maravilla de la tecnología.

Como siempre me gusta hacerlo, investigué los detalles de la obra y sobre el elenco, para prepararme para la experiencia. Llegamos al Teatro Black Coyote y desde la entrada me gusta lo que veo, se percibe una buena organización. Nos dirigimos a buscar nuestros asientos y quien nos indica el camino es Migue, el director, un joven de 28 años, está ahí como el buen anfitrión que recibe a sus invitados.

Estoy sentada esperando que inicie la función y pienso en las veces que llegué a ese mismo lugar a ver, y de vez en cuando comprar algo en Zara. ¡Vaya transformación! Pienso con admiración en quién pudo haber tenido un pensamiento tan disruptivo y quizás hasta osado, de convertir un espacio en el que estaba una tienda de ropa, en un teatro. Trato de contar las sillas para hacerme una idea de su dimensión, creo que son alrededor de 100. La audiencia es variada, desde una señora talvez de más de 80 años, hasta varios jóvenes de alrededor de 20.

Desde arriba observo a Migue y a Chechi, la productora, que siguen recibiendo a sus invitados y puedo percibir la felicidad de un sueño cumplido. Saltan a mi mente todas aquellas frases de motivación. Sí se puede. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Quién dijo miedo? Los límites los pones tú.

Empieza la obra y nos transporta a la noche del gran concierto de la Ópera de El Salvador, todo está listo. La orquesta, los actores, la escenografía, la música... hasta los invitados ya se vistieron de gala. El problema: nadie encuentra al tenor italiano que mandaron a traer del otro lado del mundo. Este texto lo tomé del programa que me encontré en mi silla.

No sé cómo expresar lo mucho que me divertí, cuánto disfruté esas dos horas, no cualquier cosa me causa risa, pero sí que me reí. Realmente me olvidé de las tareas, de los reportes que entregar y de los proyectos que firmar, como lo ofrece Migue en el programa. Al final, lo menos que podía hacer era aplaudir de pie, creo que es la mejor forma de reconocer y agradecer todo el esfuerzo de ese maravilloso elenco: Óscar Guardado, Paolo Salinas, Gabi Rivera, Miguel Amador, Bryan Lestrange, Regina Cañas, Adri Cortez y Majo Bustamante.

No puedo dejar de mencionar y reconocer a los otros integrantes de ese gran equipo: Cristy Bardi, jefa de piso. Ale Pinto, asistente de dirección. Ale Martín, co-productora. Alex Cruz, escenografía. Michelle Fernández, escenografía.

Mi propósito al escribir esta columna es incentivar el apoyo a estas iniciativas, personalmente creo que es un lujo tener la oportunidad de disfrutar este tipo de experiencias, y cuando digo apoyar no me refiero solamente a la parte económica, sino a estar presentes compartiendo, celebrando, aplaudiendo; para que las obras de teatro se mantengan en el tiempo, porque como bien dice Migue: "Sin audiencia no hay arte. Sin audiencia no hay ‘industria’".

Invito también a las empresas a que apoyen este proyecto, no como parte de los programas de Responsabilidad Social Empresarial, sino con los presupuestos de Mercadeo a través de patrocinios, como lo hacen con los conciertos de los artistas internacionales. Ahora que los consumidores están deseando que las marcas les ofrezcan cosas diferentes, pienso que el teatro puede ser una opción "cool".

La "presidenta del sindicato de la ópera" tiene razón, Migue, la gente se quiere reír.